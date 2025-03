Descubre cómo dibujar te puede sacar del horror: "ArteTerapia para sanar de la violencia machista"

“Cuando tenía 18 años, empecé a trabajar y me independicé. Una noche, conocí a un muchacho aparentemente adorable y amable. Desde el primer momento en el que nuestras miradas se cruzaron, sentí algo raro, pero me dejé llevar por ese rostro 'angelical'. Él trabajaba en una discoteca, y yo era una clienta del lugar. Me persiguió toda la noche y estuvimos bromeando.

Cuando iba a irme, él me siguió y pasamos la noche juntos. Grave error. Caí en una trampa que no vi venir por la inexperiencia de mi edad. Por la noche me había dicho que tenía 25, y cuando llegó la mañana, pude ver que era más mayor. Me contó entonces que tenía 30.

A partir de ese momento, él llevó las riendas y todo fue muy rápido. Esa misma mañana fuimos a su casa y conocí a sus perros. ¿Cómo podía ser un mal muchacho si le gustaban los animales? Qué ingenua fui. Lo que rápido empezó, duró 3 años. Con idas y venidas. Caí en las redes de un hombre que usaba a sus animalitos para aparentar ser una persona normal y empática. También sonaba muy convincente con sus palabras: era un embaucador.

El tiempo pasó, y estar con él tuvo consecuencias nefastas en mi vida. Me separé de mis padres, de mis amigas y del mundo entero. Acepté sus malos tratos, sus malas palabras y que me pegara. Quizás porque en mi casa, mi madre ya lo hacía (ojalá que si alguna madre que educa con violencia escucha esto decida dejar de hacer algo así, los malos tratos a veces se normalizan desde casa). Al no tener seguridad en mí misma lo aceptaba todo.

La historia continuó, y aunque todo acabó muy mal, por suerte, ya ha terminado. Eso sí... no pude hacerlo sola, tuve que contar con una red de apoyo muy fuerte para hacerlo”. Esto que acabo de leer es un testimonio anónimo de una mujer maltratada. Es duro, y por desgracia, no es un caso aislado.

Sin embargo, hemos querido fijarnos en un aspecto clave que se menciona al final del texto: la red de apoyo. Es algo difícil de encontrar, sobre todo cuando estás inmersa en una situación de violencia, pero cuando por fin das con ella, se convierte en una herramienta poderosísima. Y lo hace de una forma muy especial: a través de 'la Arteterapia'.

Ahora, para mostrar todos los trabajos que han ido haciendo estas mujeres durante el proceso de sanación, han decidido crear la Exposición 'Abriendo la puerta', que comienza el próximo viernes 7 de marzo con el apoyo de la Fundación Acogida y se podrá ver en el espacio de igualdad Elena Arnedo.

ESCUCHA FIN DE SEMANA

Escucha ahora 'Fin de Semana' de 12 a 13. "Fin de Semana" es un programa presentado por Cristina López Schlichting, prestigiosa comunicadora de radio y articulista en prensa, es un magazine que se emite en COPE, los sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 horas. A lo largo de sus cuatro horas de duración, Fin de Semana ofrece otra visión, más humana y reposada, de la actualidad reciente, a la vez que reserva espacio para historias novedosas y sorprendentes; para reportajes y entrevistas en profundidad; para propuestas de ocio que invitan a disfrutar de los días de descanso con el mejor humor y garantías de éxito.

Siempre, de la mano y la voz de Cristina López Schlichting, en cuyo dilatado currículum vitae se incluyen sus labores de articulista y reportera en los principales periódicos de España (ABC, El Mundo o La Razón o su papel de tertuliana de televisión. Asimismo, la periodista madrileña es conocida y reconocida por la claridad y valentía de sus posicionamientos editoriales, inspirados en la defensa de los valores cristianos o los derechos de las personas.

Entre los colaboradores habituales de Fin de semana, sobresalen nombres como los de Carmen Lomana, que nos sumerge en su prisma de la realidad con "La hora Lomana". Además, esta temporada también hablaremos de mascotas con nuestro veterinario Rafael Esteban. En Fin de Semana también cabe ‘La tertulia de chicos’ en las que toman parte José Miguel Gaona y José Manuel Aguilar. De preparar el almuerzo, healthy, se ocupa Paula Monreal (‘paufeel’ en redes sociales).

La madre de Cristina, Ingeborg Schlichting, seguirá contando sus vivencias en la aclamada sección "Conversaciones con mi madre" mientras que el psicólogo Pedro Martínez y la doctora Carmen Candela examinan cada fin de semana todas las noticias médicas y sanitarias y sus consecuencias en nuestro corazón y en nuestras vidas. Soledad Mallol, del dúo Virtudes, nos sigue sacando una sonrisa con sus anécdotas en sus citas los domingos con los oyentes.

Con todos estos ingredientes, junto a las noticias y reportajes elaborados por el equipo de reporteros, logran componer un programa de fin de semana ameno, humano, terrenal, amable, con mucho sentido del humor y también responsabilidad. En COPE.es puedes encontrar además las horas completas del programa, sus contenidos más destacados y las secciones estrella que han logrado el respaldo masivo de la audiencia.

Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades.