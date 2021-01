Ni cuernos ni infinitamente violentos: los vikingos eran campesinos, hombres de familia y comerciantes

A lo largo de los años el cine y los libros nos han dado cientos de imágenes de los vikingos. Nos han confundido con su tamaño, con su armadura, con sus yelmos... Y al final, parece que conocemos más el mito que la realidad.



Llevamos ya un tiempo en el que los vikingos son “lo más de lo más”. Series, películas, videojuegos... Todos se han querido lanzar a explorar su historia y su mitología. Pero estamos en las mismas. Pocos se acercan a enseñarnos cómo era en realidad la raza escandinava allá por el siglo VIII o IX. De hecho uno de sus mitos se nos cayó hace tiempo: no llevaban cascos con cuernos.

Con las confusiones que esto ha generado, lo mejor que podemos hacer es asomarnos a una investigación un poco más trabajada. Por ejemplo, con un libro que se llama ‘Vikingos. Una historia de un pueblo guerrero’ de la editorial ACTAS, escrito por María de la Paloma Chacón, graduada en historia y especializada en la etapa medieval, quien ha estado en Fin de Semana con Cristina.

RESTOS ARQUEOLÓGICOS Y TÓPICOS QUE HAY QUE REVISAR

María de la Paloma explica que “tenemos dos cosas importantes: por una parte, los restos arqueológicos, representaciones y similares, que sí que se sabe que culturas antiguas, de forma ritual, llevaban tocados o cascos con cuernos o algún tipo de ornamento que sí se podía interpretar como un cuerno, y eso puede dar lugar a error; y, por otra parte, tenemos ese revisionismo que se hace de la Edad Media de los siglos XIX y XX coincidiendo con toda la época romántica. Esta Edad Media, que hasta ese momento se había estado tratando como un periodo escuro, siniestro, sucio… empieza a verse de forma más resplandecida, se le empieza a dar cierta importancia. Problema: que, a la vez, se la mitifica, y eso significa que se crean tópicos que, a día de hoy, asociamos a la Edad Media. Por ejemplo: ¿qué nos imaginamos a la hora de hablar de la Edad Media? Castillos, armaduras, princesas y hasta dragones, y eso no era así siempre. Es uno de los periodos históricos más largos y complejos y hay muchísimo cambio, pero bueno, para crear el interés de la gente empiezan a tomar fuerza esas historias de héroes y guerreros, la idea de los cuernos en los cascos transmite la furia de los guerreros”.

Nosotros conocemos, porque así lo hemos consumido en series o libros, como piratas y bárbaros sedientos de sangre, pero lo primero que tenemos que saber es que también son campesinos y comerciantes, aunque un poco distintos a las demás civilizaciones de aquellos años. En el libro, la autora menciona que los Vikingos llegaron a América antes que Cristóbal Colón y hay pruebas de ello, como relata Chacón: “Hay yacimientos en Groenlandia y en la zona norte del continente americano, lo que pasa es que muchas de estas casas y poblaciones estaban hechas con materiales que casi nunca perduran en el paso del tiempo; de todas formas hay vestigios de ello y, de hecho, lo comento en el libro porque me encontré con ello investigando: al parecer, hubo un asentamiento escandinavo que duró en Groenlandia hasta prácticamente el S. XVI”.

CAMPESINOS, HOMBRES DE FAMILIA Y GUERREROS

Eran bárbaros, pero lo correcto sería decir que era una “población sanguinaria”: “Siempre lo he dicho, es una imagen dual. No es lo mismo la perspectiva que ellos tenían de sí mismos que la que tenían otras culturas que los sufrieron. Por una parte, ellos en su tierra eran campesinos y guerreros, además de hombres de familia y muy respetuosos con la ley, pero más allá se dedicaban al comercio y al pirateo. El ejemplo que yo pongo siempre es imaginar una ciudad de costa aquí en España, que llega un barco cargado de hombres y que intentan comerciar, y cuando no comercian empiezan a tomar las cosas por la fuerza, a cargar con armas contra la gente, matan, violan y queman… ahí ya no nos parecen tan civilizados y maravillosos. Depende del punto de vista desde el que lo quieras analizar, desde el suyo propio o desde el de los que los sufrieron”.

“Cogían todo lo que podían aprovechar y lo que no era aprovechable lo quemaban, muchas veces”, continúa la autora: “Era una forma de hundir a los enemigos. Muchas veces, cuando se hace la guerra, el hecho de quemar un sitio no es tanto el decir ‘lo hago porque me apetece’ sino por causar otro tipo de heridas no físicas en el enemigo, psicológicas, y el daño que le puede provocar a una población ver a los que son sus mandamases sometidos a unos invasores, ver los cultivos destrozados y la dignidad por los suelos, eso acaba minando a la gente. Cuando ves que un enemigo muestra fuerza de esa manera, te sientes obligado a hacer lo que te digan para que eso no se repita”.

Según el cine o los libros, los vikingos eran personas altas, de complexión fuerte, rubios con largas coletas, tatuados, una imagen que “responde a la realidad… y no, como todo”, explica María de la Paloma: “Es la historia desdibujada. Sí que es cierto que eran altos, pero lo eran en comparación a lo que era la época contemporánea, hablamos de hombres y mujeres que medían entre 1,60 y 1,70, esto a día de hoy es una estatura media, pero en aquel entonces sí eran altos. La gente de Europa de aquella época era mucho más bajita que hoy en día. Tendemos a mirar el pasado con ojos actuales y es incorrecto, todo ha cambiado muchísimo. Había también gente morena y pelirroja… y sí que es cierto que, en comparación a otras culturas contemporáneas suyas, erar muy cuidadosos con su higiene personal, se lavaban una vez a la semana y era habitual que se desenredaran tanto el pelo como las barbas para estar libres de piojos y demás suciedad. En algunos momentos pudieron usar algún tipo de maquillaje, de ahí el mito del vikingo muy maquillado y tatuado. Eran pinturas para entrar en combate”.

UNA GRAN CULTURA CON CREENCIAS RELIGIOSAS

También tienen una mitología muy rica, un plantel de dioses y figuras de fantasía que nada tiene que envidiar a los romanos o a los griegos: “En parte muchas religiones y cultos de la antigüedad nacían como respuesta de los hombres a hechos que no entendían. Sí que podemos decir que los dioses nórdicos comparten atributos con los antiguos en tanto que se vinculan a fenómenos naturales: la fertilidad, el agua, el trueno… iría en esa línea. Era, eso sí, un panteón mixto con dioses y diosas y el mundo era bastante complejo, un pueblo con cultura y los restos artísticos son formidables, trabajan muy bien la madera y la piedra y eran unos orfebres sensacionales, de hecho una de las principales cosas con las que comerciaban era la plata. La producción literaria, eso sí, aumentó una vez finalizado el periodo vikingo”.

Conquistan ciudades, desvalijan pueblos y civilizaciones pero, al final, ¿qué ocurre con su historia? ¿En qué acaban? “Como todo, los restos que nos quedan son, sobre todo, a nivel cultural”, detalla la autora: “A la hora de acercarnos a la historia, hay un error muy común que es pensar que se puede poner fecha exacta y, cuando concluye un periodo, se acaba automáticamente para dar paso a la siguiente, completamente desarrollada. Me explico: en el transcurso de la Edad Media a la Edad Antigua, parece que en el año 399 todo eran coliseos, mármol, túnicas y, de repente, dos o tres años después, ya había castillos y armaduras por todas partes. Eso no es así, los procesos son mucho más complejos”. “Los vikingos, como tal, empiezan a desaparecer, en mi opinión personal y por lo que he visto, conforme empieza su aperturismo hacia el resto de Europa, era una cultura discordante en una Europa mayoritariamente cristiana. Se fueron feudalizando y cristianizando y ahí fueron perdiendo su esencia”.