“Cuando voy al estudio a grabar me abro en canal, no dejo nada dentro de mí”

Tenemos el nuevo single de Ana Guerra, artista consumada del panorama musical español. Es de Tenerife, tiene ahora mismo 27 años y vive con la filosofía de comerse el mundo, y empezando por la música, no le ha ido nada mal. Es finalista de Operación Triunfo y una de las artistas más prometedoras del momento, poseedora de 11 discos de platino que se ha ganado a base de desparpajo. Por cierto, que ya lo gasta desde pequeña, lleva apareciendo en la tele desde los 8 años, donde ya apuntaba maneras en el programa de televisión Menudas Estrellas.

Desde pequeñita lleva estudiando música y ha demostrado un gusto exquisito que avalan sus fans, que en la única gira que ha dado en solitario han demostrado ser bastantes. Aunque ahora, en plena pandemia, las cosas están un poco más complicadas. Ha estado en Fin de Semana con Cristina donde ha reconocido que hablar “siempre” se le dio bien: “No tengo vergüenza, y desde niña ya era mayor para mi edad, tenía carácter de señora mayor”.

Su nuevo single, 'Tik Tak', suena a música pop, que últimamente está cada vez más floja por nuevos estilos como el reggaeton o el trap.¿Por qué este cambio? “La música, para mí, como dice el maestro Alejandro Sanz, es mi idioma. Es mi forma de comunicarme con el resto de personas. Si tengo algo que decir prefiero una canción que decir nada, y yo he cambiado en esta pandemia, he tenido tiempo para pensar y pararme, que llevaba un ritmo vertiginoso. Llegaba a casa y solo quería dormir, era lo que me pedía el cuerpo, y he podido tener tiempo para estar conmigo y plantearme ciertas cosas. Me di cuenta de que quería cantar y contar otras historias. Uno tiene que ser fiel a uno mismo porque es imposible engañar al público. Estoy en otro momento de mi vida y la gente se merece escuchar esa verdad, y yo estoy contando mi verdad de ahora. A lo mejor en tres años hago un disco de flamenco, que no sé cantarlo, pero eso lo bonito que tiene la cosa”.

Ella empezó en la música muy pronto y ésta acabó siendo su carrera pero, ¿cómo empezó? “De la forma más absurda”, reconoce, “mis padres se compraron un karaoke en casa y yo, como cenaba antes que ellos porque era pequeña, mientras ellos cenaban me puse canciones en él y empecé a cantar, me escucharon y dijeron ‘oye, que la niña canta’, y no solté el karaoke nunca. De ahí llegó la tele, hice mi propia gira en Tenerife, me apunté al conservatorio, hice musicales, llegué a Madrid a probar suerte y, dos años después, salió el casting de OT y me presenté porque tenía el día libre en el trabajo, si no imposible, y aquí estoy hablando contigo”, afirma entre risas.

Y cantó con Aitana un exitazo: 'Lo Malo', que sonó en todas las emisoras de radio. Y sobre lo malo es preguntada: “Sí, he identificado a las personas tóxicas. Me guío mucho por las energías, puedo dar un abrazo a una persona y quedarme muy contenta todo el día con ese abrazo o totalmente destrozada según lo que me transmita. Soy muy sensible a cómo tenga la energía esa persona. Soy muy cerrada para mi círculo y mis amigos son los de siempre, me cuesta que entre alguien en él. Ha habido momentos en mi vida en que he tenido que plantearme qué aportaba una persona en ella, cómo me hacía sentir y ver que no estábamos en el mismo punto, así que ‘pa fuera’”.

Ya sobre la canción, “fue una propuesta para representar Eurovisión y nos dio mucho vértigo tanto a Aitana como a mí. Nos quedamos muy contentas de que fueran Alfred y Amaia, nosotras como público habríamos votado lo mismo. ‘Lo Malo’ me ha colocado en un punto y me ha dado algo precioso, además me lo he pasado genial. Recuerdo que comíamos en la furgoneta y se nos caía la comida y nos cambiábamos la ropa dentro. Le debo mucho a esta canción y la seguiré llevando por bandera siempre y cantando aunque haya cambiado mi estilo musical”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

¿Cómo está el panorama musical ahora? Porque ella ha llegado siendo nativa digital en este sector, con las plataformas de streaming, sin sacar discos físicos, o casi ninguno. “Soy muy analógica, si me gusta de verdad un cantante necesito tenerlo en físico aunque no tenga reproductor de CD en casa, necesito tocar y oler ese CD, como los libros. O los vinilos, que estoy súper agradecida de que ahora estén sacando esos discos y ojalá pueda sacar el mío. Creo que esto es una rueda que no deja de girar y se volverán a vender discos, para firmar necesitas tenerlo”.

Ana no oculta cómo compone ella las letras: “Ha sido muy difícil componer este disco porque venimos de una pandemia en la que no nos ha pasado nada y hemos tenido que tirar de archivo de recuerdos de antes de la pandemia y volverte a poner en situaciones prepandémicos para poder sacar algo y contar historias. Yo siempre voy a los estudios a abrirme en canal, y si nos pusieran una cámara verían cosas muy fuertes. También intento dar altavoz a temas que creemos que tienen que cambiar el mundo para hacerlo mejor”.

Para finalizar, la cantante afirma que le “encanta” colaborar con artistas pero que “siempre es mejor que esa colaboración salga del artista antes que de la discográfica porque te tiene que apetecer y caer bien, no podemos mentirle al público. He cantado con Alejandro Sanz, Juan Luis Guerra, con Vanesa no pero me gustaría. Se me quedan muchos en el tintero, a pocos les diría que no ahora mismo”.