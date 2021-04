Cristina Ramos: la joven talento que enloquece al público cambiando de rock a ópera sin inmutarse

Cristina Ramos tiene algo especial: el cambio de registro vocal, que no es precisamente muy normal. En GOT Talent pasa de la ópera a rock y dejó a todos de piedra. Al final, fue la ganadora, y hoy fin de semana tiene el placer de tenerla en el micrófono.

“Nunca he sabido decantarme por un solo estilo, ni ópera ni rock ni ninguno. Necesito saber con qué estoy trabajando y me cuido mucho para poder llegar a todo” comenta en Fin de Semana con Cristina la cantante.

Canarias es una tierra de música como ella misma dice: “Los canarios vivimos la música de una manera que se podría decir que viene de familia” explica la cantante. “En todas las reuniones acaba saliendo una guitarra y todo el mundo se pone a cantar”.

Ella tiene formación musical, pero el salto a los grandes escenarios es más vertiginoso. “Sobre todo cuando te piden estar aquí o allá. Mi pareja es mi manager, además de quien me lio y me metió en este formato. El vértigo se acaba yendo” cuenta.

“Me entraba una llorera tremenda cuando me veía en el escenario”. Tuvo la oportunidad de participar en México y saltar al mercado norteamericano. “Allí este programa tiene otro nivel, lo viven como Eurovisión y es muy divertido”.

Moverse en el mercado es difícil, sobre todo hoy en día con tantas vías. “Siempre me he movido por instinto, a lo largo de este tiempo ha sido gracias a los pálpitos. Nunca hemos tenido la intención de grabar un disco. Hoy en día no se venden discos, todo es digital. Pero la idea de sacar un disco surgió a base de ir grabando temas” cuenta.