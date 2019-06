Consumir refrescos, postres y galletas aumenta el riesgo de muerte

Tiempo de lectura: 2



En Fin de Semana COPE, presentado por Cristina López Schlichting te recordamos que refrescos, postres azucarados, galletas, bollería industrial...no son buenos para la salud. Se caracterizan por su baja calidad nutricional, están listos para consumir en cualquier momento, son muy sabrosos y ahora se sabe que elevan el riesgo de enfermedades cardiovasculares y la muerte. Son las conclusiones a las que han llegado dos estudios europeos que apuestan por poner en marcha políticas que promuevan el consumo de alimentos frescos o mínimamente procesados.

Mucho cuidado con lo que comemos y también con los más pequeños en el agua. Solo en el mes de mayo murieron ahogadas 85 personas. Y cuatro de ellas fueron menores. Estos ahogamientos se podrían haber evitado siguiendo una norma de autoprotección básica: vigilancia intensiva de un adulto cuando los niños estén en el agua.

El colectivo de riesgo y el más afectados son los pequeños de 2 a 4 años, cuando aún no saben nadar. Los flotadores y manguitos no son la solución, dan una sensación de seguridad falsa: son juguetes que no se ajustan a los cuerpos y pueden pincharse.

Lo que no vamos a poder prevenir en unos años son las infecciones. Las bacterias están ganando la batalla a los medicamentos y la principal causa de esta derrota es la excesiva utilización de fármacos y su mal uso. Esta práctica ha propiciado la aparición y propagación de microorganismos resistentes a ellos. Las bacterias resistentes a los antibióticos causan fallecimientos todos los días.

De hecho, esta resistencia es preocupante en España, supera en 3 puntos la media europea del 15%. La eurodiputada socialista Soledad Cabezón ha advertido que la resistencia bacteriana puede superar al cáncer como causa de muerte en 2050.

Terminamos con un descubrimiento en el cuerpo humano. Científicos británicos descubren que un hueso perdido durante la evolución humana resurge de nuevo y lo que es mejor, no tienen idea de cuál es su función. Está ubicado en un tendón detrás de la rodilla y suele causar dolor e incomodidades en la articulación. Es el hueso número 207.