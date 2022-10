“¿Cómo es el maquillaje o el vestuario de una payasa? Como mujer no hay referentes”

Hay algo de fascinante y magnético en los circos. Algo mágico. Las carpas. La música… las luces… los artistas que hacen piruetas imposibles en trapecios. Pero entre todo ello, hay unos seres sin los cuales el circo no se entiende. Personajes que con sus gestos, sus miradas, sus expresiones faciales, son capaces de hacer reír, llorar o enfadar a los espectadores. Suelen tener una tez pálida, ojos grandes, una amplia sonrisa con gruesos labios rojos y sí… una gran nariz roja. Son los payasos.

Pepa Plana es actriz. Y payasa. “Yo no elegí ser payasa. La payasa me eligió a mí”. Esta artista catalana acaba de ser reconocida con el premio Nacional de Circo 2022, entre otras cosas, “por ser pionera en poner a la mujer en el foco de la creación circense y, concretamente, en el ámbito del payaso”. Pasaba Pepa por los micrófonos de Fin de Semana y contaba a Rosa Rosado que “payasas hay, pero nos cuesta más ser vistas. No hay referentes. El humor se ha escrito en masculino y por suerte cada vez más hay visibilidad”. Y se preguntaba: “¿cómo es el maquillaje, el vestuario de una payasa? Como mujer no hay referente de payasas.”

En los años esta artista catalana 90 fundó su propia compañía para hacer teatro de payasos para público adulto, Compañía ‘Pepa Plana’. Con ella, ha producido espectáculos como: De Pé a Pa, Giuletta, Paraíso Pintado, Despistats, Voces que no ves, Si tú te vas o Penélope con la que recorrió varios países, entre ellos Finlandia: “En Penélope hay poco texto. Cuando no hablas, eres universal”. Y aunque Pepa no se sube a un trapecio para hacer saltos mortales, afirma que “somos acróbatas de las emociones. Despertamos emociones, primero en nosotros y luego en el público”. Fue en los años 2012-2013 que colaboró con el Circo del Sol en la creación y gira del espectáculo ‘Amaluna’: “Mi sueño no iba por ahí. Es un tren que pasa. Me llamaron, pero nunca hice un casting”.

Aunque muchos payasos optan por no llevar la icónica nariz roja que representa tanto a estos personajes, ella sí lo hace: “La nariz no te hace payaso, pero la uso porque es un símbolo. Con ella tienes la sensación de que todo es posible”.

