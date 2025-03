Cinco años después de la pandemia ¿qué hemos aprendido? "Creo que no mucho..."

Han pasado cinco años desde que el coronavirus cambiara la vida de los españoles y del mundo entero. Varios meses confinados en casa para evitar la propagación de un enemigo invisible que contagió a más de 14.000.000 de personas en nuestro país y se llevó la vida de más de 120.000.

¿Cómo nos cambió la pandemia? ¿Realmente aprendimos alguna lección? En la Escuela de Vida de Fin de Semana, con Carmen Candela, Pedro Martínez e Ingeborg Schlichting, han comentado la cuestión: "Si me pongo a analizar el antes y después puedo decir que me cambió... pero no a mejor. La sensación de seguridad. Comprobé cómo el ser humano es capaz de ser manipulado fácilmente" comenzaba el psicólogo Pedro Martínez.

"La sensación de vulnerabilidad, de que un día para otro eres confinado, de que no puedes moverte y que no eres capaz de tomar tú las decisiones sino que otros la toman por ti. Fue una dura realidad y un gran impacto". La doctora Carmen Candela comenzaba su intervención en sintonía con lo planteado por Pedro: "La sensación de vulnerabilidad y cómo nos manipuló el 'no' equipo de expertos" y recordaba una anécdota: "Tengo una leve patología pulmonar y la sensación de la mascarilla me daba un agobio que me moría. Un día iba con mi hermana por la Castellana y un señor empezó a gritarme 'Asesina'.

Candela ha sido muy crítica con la gestión de la pandemia y afirma que se trató a la población como a "borregos y nos hicieron hacer cosas que no cabían en nuestra cabeza. Fue una manipulación".

Algo positivo que ha calado socialmente y que Candela aplaude es la costumbre de lavarse las manos frecuentemente o de taparse las vías respiratorias cuando se tose o estornuda: "¡Me encantó ver que la gente se lavaba las manos después de hacer pipí! Tras la pandemia, todo el mundo lo hacía".

La obligatoriedad de la mascarilla, fundamental para prevenir los contagios, incluso en zonas de montaña al aire libre, enfadó a varios. Ingeborg Schlichting recordaba la imagen de un vecino de Hoyocasero, lugar de descanso familiar en Ávila, caminando solo por la mañana con la mascarilla puesta: "La gente estaba muy asustada" comentaba la matriarca de la familia que recordaba cómo ciudadanos dejaban comida en la puerta de la casa de sus padres, sin verles físicamente.

"El confinamiento no me afectó tanto porque hago vida muy casera no me costó quedarse unos meses en casa" aportaba Ingeborg, "pero creo que no hemos aprendido mucho. Si la situación en las residencias de ancianos sigue igual... no hemos aprendido nada. Esos señores allí internados han pagado seguridad social toda la vida y tienen los mismos derechos como si estuvieran en sus casas. Me sorprende mucho".

La directora del programa comentaba los descubrimientos que hizo en este tiempo de aislamiento: lo mucho que necesita de la vida social y de la naturaleza. Las secuelas psicológicas del confinamiento persisten, en muchos casos, cinco años después: "La situación, desde el punto de vista psicológico, no está superada". Pedro Martínez ponía de ejemplo a la Generación Z: "Una serie de personas, muy vulnerables a este tipo de sensación de incertidumbre, el hecho de haber sido malinformados ha llegado a generar fobias sociales, miedo a estar en situaciones donde puedan ser contaminados...".

