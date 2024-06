Chaparro estrena thriller sobre conciliación: "Muchas mujeres tienen miedo a quedarse embarazadas"

Hace poco más de un año, Cristina reconocía en Fin de Semana estar totalmente abducida por la lectura de un libro.

Esa novela se llamaba 'Delito' y su autora era Carme Chaparro. Un rostro conocido por muchos que vuelve a las librerías con su último trabajo. Acaba de publicar 'Castigo', una historia en la que una desaparición, una investigación en curso y su tratamiento en los medios de comunicación prometen mantener en vilo al lector. Madre, periodista, escritora de cinco libros... "¡No sé cómo lo hacemos todas! Porque la carga física y mental que llevamos es tremenda" comentaba este sábado la periodista en los micrófonos de Fin de Semana en los que reconocía la intensidad de su día a día: "No solo te llevas a casa los casos que has contado, sino que estás pendiente del teléfono... mis hijas me dicen que deje el teléfono. No entienden que yo estoy viendo las noticias. Pero cada vez que me dicen que deje el móvil, me siento muy mal" afirmaba. "Es muy difícil no sentirte culpable".

La periodista estará firmando ejemplares de su nuevo trabajo en la Feria del Libro y en esta obra aborda cuestiones como la conciliación profesional con la vida personal. Por ejemplo, la maternidad y el trabajo de presentadora: "Creo que el miedo a quedarse embarazadas lo tienen muchas mujeres en este país. Es muy triste que haya mujeres que tengan miedo a comunicar en su trabajo a estas alturas que están embarazadas. En mi caso lo comuniqué pasados los tres meses porque me quedé embarazada con 38 años. A mí me dieron todas las facilidades del mundo. Y me pusieron una papelera al lado de la mesa porque no paré de vomitar hasta el noveno mes" recordaba entre risas.

ESCUCHA FIN DE SEMANA

Escucha ahora 'Fin de Semana' de 12 a 13. "Fin de Semana" es un programa presentado por Cristina López Schlichting, prestigiosa comunicadora de radio y articulista en prensa, es un magazine que se emite en COPE, los sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 horas. A lo largo de sus cuatro horas de duración, Fin de Semana ofrece otra visión, más humana y reposada, de la actualidad reciente, a la vez que reserva espacio para historias novedosas y sorprendentes; para reportajes y entrevistas en profundidad; para propuestas de ocio que invitan a disfrutar de los días de descanso con el mejor humor y garantías de éxito.

Siempre, de la mano y la voz de Cristina López Schlichting, en cuyo dilatado currículum vitae se incluyen sus labores de articulista y reportera en los principales periódicos de España (ABC, El Mundo o La Razón o su papel de tertuliana de televisión. Asimismo, la periodista madrileña es conocida y reconocida por la claridad y valentía de sus posicionamientos editoriales, inspirados en la defensa de los valores cristianos o los derechos de las personas.

Entre los colaboradores habituales de Fin de semana, sobresalen nombres como los de Carmen Lomana, que nos sumerge en su prisma de la realidad con "La hora Lomana". Además, esta temporada también hablaremos de mascotas con nuestro veterinario Rafael Esteban. En Fin de Semana también cabe ‘La tertulia de chicos’ en las que toman parte José Miguel Gaona y José Manuel Aguilar. De preparar el almuerzo, healthy, se ocupa Paula Monreal (‘paufeel’ en redes sociales).

La madre de Cristina, Ingeborg Schlichting, seguirá contando sus vivencias en la aclamada sección "Conversaciones con mi madre" mientras que el psicólogo Pedro Martínez y la doctora Carmen Candela examinan cada fin de semana todas las noticias médicas y sanitarias y sus consecuencias en nuestro corazón y en nuestras vidas. Soledad Mallol, del dúo Virtudes, nos sigue sacando una sonrisa con sus anécdotas en sus citas los domingos con los oyentes.

Con todos estos ingredientes, junto a las noticias y reportajes elaborados por el equipo de reporteros, logran componer un programa de fin de semana ameno, humano, terrenal, amable, con mucho sentido del humor y también responsabilidad. En COPE.es puedes encontrar además las horas completas del programa, sus contenidos más destacados y las secciones estrella que han logrado el respaldo masivo de la audiencia.

Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado