Carmen Lomana desvela el verdadero motivo del enfado de Miguel Bosé con Évole: “Le sentó fatal”

La colaboradora de COPE, Carmen Lomana, ha arrojado luz este sábado al conflicto que ha estallado esta semana entre el cantante Miguel Bosé y el periodista Jordi Évole tras su entrevista en La Sexta. Una entrevista que se ha dividido en dos partes emitidas a lo largo de dos domingos consecutivos y en los que el artista ha tratado de explicarse tras las polémicas declaraciones negacionistas sobre el Covid durante los meses duros de la pandemia.

Pero la polémica no saltaba sólo por lo que se decía frente a las cámaras de 'Lo de Évole', sino por lo que ha ocurrido en los días posteriores, cuando el cantante ha cargado duramente contra el presentador de Atresmedia por el trato recibido en la entrevista. “El me llamó por la admiración mutua que existe entre los dos. Yo accedí y dije que sí. Dije que sí pensando que el resultado de la entrevista iba a ser otro, iba a ser mejor, iba a ser más respetuoso porque él alardea mucho que yo soy su amigo. Ya le dije, si tratas así a tus amigos, no sé como trataras al resto”, declaraba Bosé esta semana en una entrevista con la cadena catalana Tevecat.