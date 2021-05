Carmen Lomana, atónita con el cambio físico de un político de Vox: “Era cero atractivo y ahora le encanta a to

La socialité Carmen Lomana se deshacía en halagos este sábado hacia un político de Vox en Fin de Semana mientras comentaba el aspecto físico de los diputados más famosos del Congreso: “Antes era cero atractivo y ahora les encanta a todos”. Un debate que surgía a raíz de la decisión del ya ex líder de Podemos, Pablo Iglesias, de cortarse la característica coleta que ha sido su símbolo desde que entrase en política hace casi 10 años.

Un cambio que parece no haber gustado a la colaboradora de Cristina López Schlichting: “A mí me gustaba más con la coleta, era un postureo para hacerse el progre, pero hay que reconocer que tiene un pelo muy bonito”. Un comentario con el que no parecía estar de acuerdo la presentadora, que opina que ahora Iglesias ha ganado con el cambio: “Ahora se ha pegado un corte muy clásico y se le ha quedado una cara de pardillo que no os podéis imaginar”, insistía Lomana.