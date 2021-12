Carmen Lomana, alto y claro sobre la polémica con el nombramiento de Marta Ortega: “Para que veas el machismo”

La colaboradora de COPE ha querido mandar un mensaje este sábado tras la polémica que ha suscitado el nombramiento de Marta Ortega como nueva presidenta de Inditex, grupo empresarial que formó su padre, Amancio Ortega. La socialité ha salido al paso tras las críticas de algunos sectores políticos como el líder de la formación política, Más País, que apelaba al término 'meritocracia' para criticar que sea la hija del empresario gallego la que tomase las riendas de la compañía en sustitución de Pablo Isla.





“La hija de Amancio Ortega sustituirá a su padre al frente de Inditex. La meritocracia son los padres, literalmente”, escribía Errejón en su perfil personal de Twitter. Unas críticas a las que se sumaba directamente el partido político Podemos, que escribía en la misma red social: “El 90% de los que nacen pobres mueren pobres y el 90% de los que nacen ricos mueren ricos se esfuercen o no. Marta Ortega está dentro de ese segundo 90%. No es heredera de Inditex por haber trabajado de dependienta, lo es por ser hija de. Que no lo vendan como meritocracia”. Unas palabras que han recibido respuesta de parte de figuras como el propio alcalde de Madrid, Martínez-Almeida.