Calatayud: “La pornografía crea jóvenes machistas y posesivos”

Los jóvenes no son conscientes de los daños que puede ocasionar la pornografía en su vida. Es uno de los mayores temores de los padres, incluso por el hecho de dejar a los niños delante de un ordenador. Porque la edad de los niños que empiezan a consumir pornografía es 12 años. Según Save the Children, son datos alarmantes.

Los que más consumen pornografía son los chicos, cerca del 81%, frente a un 40% de las chicas. Cambia el planteamiento de la manera en la que se tienen las relaciones sexuales, hasta llevarlo a un punto de sumisión. Los chicos quieren pone en práctica las posturas o prácticas que están viendo en internet. Se plantea, desde Save the Chilren, una postura crítica frente a este problema, porque el hecho de prohibirla es una utopía.

Emilio Calatayud es el juez de menores de Granada y ha pasado por los micrófonos de Fin de Semana para ver cómo afecta esto a los más jóvenes: “De hecho, desde que salió el tema de la manada, han aumentado las agresiones sexuales a menores y en grupo. En el confinamiento, he tenido que ingresar a dos chavales para darles tratamiento por maltrato a sus padres, pero que han reconocido que se pasaban 18 horas diarias enganchados al móvil. Tenían 15 años” ha comentado el juez.

Se dedican a ver pornografía, violencia o adicciones. “Nos estamos equivocando en que los niños no se están educando como niños, pero parece que la cosa va de que aprendan solos, y diálogo o historias… A mi me critican cuando digo que un niño tenga móvil cuando sea capaz de pagárselo, incluso que no debería ser más tarde de los 14”. La situación es crítica, porque “los padres son tontos”.

Pero, sostiene, “yo tengo una esperanza Cristina… que con lo laica que es la sociedad se van a eliminar esas situaciones en las que con 7 años se regalan móviles” ha dicho don Emilio Calatayud.

