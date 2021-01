Así se construye una campana de 5 toneladas como se hacía en la Edad Media

El sonido de las campanas regulaba la vida de las ciudades y pueblos, el mensaje que se mandaba a todo un pueblo para avisar de distintas circunstancias. Hoy Fin de Semana con Cristina habla con uno de los últimos maestros campaneros que quedan en España, Abel Portilla.

Por eso, recibió el encargo de una abadía holandesa de construir una campana de 5 toneladas. Él tiene la costumbre desde hace 9 generaciones, lo ha contado con Cristina: “Desde el 1.600 vienen haciendo campanas en Aredo, aprenden a hacer campanas cuando tienen relación con Felipe II” comenta el maestro.

Le llegó el pedido de la abadía “porque pretendían hacer una campana como en la Edad Media, vendría a sustituir a una muy antigua, y lo que buscaban era tener una campana lo más parecida a la que se desecha” comenta Abel Portilla. El sistema consiste en fundir bronce en un horno de leña de eucalipto. “No tenía tanta experiencia, lo que me habían encargado eran campanas más pequeñas, de 2 o tres toneladas, pero de 5 nunca. Tuve que hacer dos intentos, porque la primera campana reventó” ha contado el maestro campanero. “Después de cargarme la primera, ellos me dieron la oportunidad de hacer la segunda”.

La verdad es que la experiencia le dejó anonadado, pero también ha contado que la experiencia ha valido la pena: “He aprendido mucho con el proceso de creación de esta campana. Tenía que quedar perfecta, porque la iba a ver mucha gente”.