Antonio López: “Dibujar la Gran Vía de madrugada era algo majestuoso, no sabía si iba a ser capaz de hacerlo”

Ha pintado muchas zonas de Madrid desiertas y parece que era algo visionario teniendo en cuenta la actualidad. Antonio López, artista de larguísima trayectoria, ha estado en Fin de Semana con Cristina, donde ha negado que su objetivo sea la belleza: “No sé si mi norte ha sido ese, no sé cuál ha sido, depende de lo que llamemos belleza. Es maravillosa cuando se da limpia, sin recetas. Para mí ha sido más la verdad. La palabra ‘belleza’ está muy ensuciada por muchas teorías un poco rutinarias. La 'verdad' está mejor".

Antonio López afirma estar trabajando ahora en una escultura: “Un autorretrato mío de cuando tenía 6 meses, hecha en 1936. Tamaño natural. La hago en el estudio. Mi vida actual es muy parecida a como ha sido siempre, aunque yo sí he salido a la calle a pintar, cosa que ha hecho poca gente. Como ahora no puedo, trabajo en casa. Vengo al estudio, cerca de casa, y trabajo la escultura".

El artista enviudó hace unos meses, pero aun así asegura “no sentirse viudo”: “Siento que mi mujer permanece, está dentro. Conocí a Mari en el año 34, empezaba 5º curso y ella 1º. Son 65 años desde conocerse. Me pareció una chica preciosa. La clave para estar juntos tantos años: quererse y dejar un poco libre a la otra persona, perdonarle las cosas, y ella me ha perdonado muchas cosas".

López pintó la Gran Vía desierta en un momento muy concreto, y hace memoria: “Yo veo La Gran Vía como la dibujé. Elegí ese momento del día, el amanecer, porque me impresionó mucho a esa hora. Es muy violento pintar en la calle, no sabía si lo iba a soportar. Me parecía majestuosa. Tengo que reconocer que hubo una suerte de anticipación. Es Gran Vía y todos los demás lugares".

Sobre lo que hará cuando esta situación termine, Antonio López lo tiene claro: “Mi vida está dedicada a trabajar y seguirá trabajando. Volveré a pintar la ciudad. Reanudaré los cuadros de Madrid, más o menos del centro, y luego saldré a Barcelona y empezaré una pintura allí”. ¿Tiene miedo de lo que está por venir? “No, ninguno”, asegura, y a la vez se muestra tremendamente crítico: “Antes del virus la vida no me gustaba nada. No estábamos haciéndolo bien. Lamentaba el dispendio, tremendo. Una injusticia enorme, nos alimentamos mal, somos arrogantes. El dinero tiene mucha importancia pero no más que otras cosas. Ha prevalecido sobre todo lo demás en exceso, ha causado y va a seguir causando muchos males. Y lo peor es que no vamos a rectificar. En lugar de hablar yo tendría que estar hablando alguien que sepa mucho. Se habla mucho pero se sabe y se dice poco. No se sabe bien sobre el virus".