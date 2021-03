'Andalusian Dictionary', el método definitivo para aprender todas las expresiones andaluzas

Seguramente uno de los propósitos de año nuevo más repetidos sea aprender idiomas. ¿Te gustaría manejar con soltura palabras como lavín, chuminá, malaje o pejiguero? No es ninguna broma, o al menos no se lo han tomado a broma las responsables del diccionario que ha caído en las manos de Fin de Semana.

Se titula ‘Andalusian Dictionary’ (Ed. Platero). Las jergas pueden ser difíciles de entender para los que no suelen vivir por las tierras en las que se hablan, así que sus autoras se han propuesto facilitar la comprensión de las que se hablan en Andalucía. Isabel y Paula Lobato han explicado en Fin de Semana cómo surge la idea: “La iniciativa del diccionario surge de mi máster, que hiciera un Instagram que se hiciera viral. Decidimos qué mejor que Andalucía con tantas palabras para algo así" comenta Isabel Lobato.

Por su parte, Paula comenta lo inesperado de la recepción de su obra: “De primeras no esperábamos este éxito. Fue una motivación extra para seguir. No somos lingüistas ni estudiamos el idioma. Esto no es un diccionario al uso, lo hacemos desde el humor. Es una técnica de aprendizaje".

Ha sido un método para seguir estudiando las expresiones, incluso para los que en teoría ya las conocen: “Hay muchos términos que son muy curiosos y que incluso a nosotras nos hacen aprender” ha comentado Isabel. Paula explica que este diccionario no tiene nada que ver con lo que pensamos de Andalucía en un primer impulso: “Huimos de los estereotipos, nada de siesta ni eso. Esa no es la realidad de Andalucía, queremos reivindicar la riqueza de las raíces".

Isabel Lobato ha querido indicar dónde podemos encontrar el diccionario o algunos fragmentos: “El diccionario está en internet, en nuestro Instagram, y se puede descargar en la editorial de forma digital”.