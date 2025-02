"Álvaro García Ortiz ha adoptado una postura de defensa propia de un investigado e impropia de un fiscal"

Esta semana era noticia la decisión de trece fiscales de Sala de solicitar la dimisión de Álvaro García Ortiz como Fiscal General del Estado. El documento en el que han hecho público la petición se ha emitido dos días después de que García Ortiz declarara como imputado en el Tribunal Supremo.

Durante su intervención, el Fiscal General decidió responder únicamente a las preguntas de su abogado y no a las que planteaba el magistrado del Supremo. Los 13 firmantes afirman en el documento publicado que renunciar al cargo "no supone asumir o aceptar ningún tipo de responsabilidad" y que ello no afectaría a su presunción de inocencia.

Una de las firmantes de ese texto es Cristina Dexeus, la presidenta de la Asociación de Fiscales, que ha pasado este sábado por los micrófonos de Fin de Semana y ha explicado la función que cumple el fiscal: "Constitucionalmente estamos dentro del poder judicial y la función que tenemos es aplicar la legalidad en defensa de los derechos de los ciudadanos y velar por la imparcialidad de los tribunales. Todo ello desde la imparcialidad. Por tanto es muy complicada la situación en la que estamos".

"El fiscal ha de ser imparcial... y parecerlo"

Un fiscal, detallaba Dexeus, ha de ser imparcial y parecerlo: "Lo que ocurre en este caso es que el Fiscal General del Estado ha declarado el día 29 en calidad de investigado ante el Tribunal Supremo. (...) Él va en calidad de investigado -como Álvaro García Ortiz- pero investido de la condición de Fiscal General porque no ha querido renunciar al cargo".

Continuaba la fiscal explicando que García Ortiz "ha adoptado una postura de defensa propia de un investigado e impropia de un fiscal: No reconociendo al magistrado del Tribunal Supremo al que no ha querido contestar, no ha querido contestar a las partes acusadoras, ha puesto en tela de juicio la legalidad de las actuaciones llevadas a cabo por el juez instructor... es incompatible defender la imparcialidad de los tribunales y achacar al tribunal un comportamiento alejado de la normativa".

Bochornoso, indigno... Me faltan calificativos para describir la sensación que nos produjo el registro de la sede" Cristina Dexeus Presidenta de la Asociación de Fiscales

Desde que comenzó la causa contra el fiscal, fueron varias las voces del sector judicial que solicitaron al jefe de la institución que dejara el cargo a un lado: "Tensiona la carrera fiscal innecesariamente. Fíjese el contrasentido: hay un fiscal en esa causa, que debería comportarse de forma objetiva e imparcial, frente a quien es su jefe directo. Y está demostrando una situación de complejidad máxima" explicaba la presidenta de la Asociación de Fiscales.

La imputación, y el registro, al fiscal general del Estado, ¿es motivo suficiente para hacer caer al Gobierno?

Sobre el registro del despacho del Fiscal General llevado a cabo por la Guardia Civil el pasado mes de noviembre, cumpliendo órdenes del juez del Supremo Ángel Hurtado, Dexeus compartía el sentir de parte de los compañeros: "Lamentable, bochornoso, indigno... me faltan calificativos para describir la sensación que tuvimos todos cuando tuvimos conocimiento de la noticia. Mire que era fácil haber puesto a disposición de la autoridad judicial el material que se tenía para acreditar las circunstancias y despejar las dudas. En fin", concluía.

