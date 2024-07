Alejo Stivel en COPE: "Varias veces en mi vida fui convocado para creer en los milagros"

Alejo Stivel, cantante, compositor y productor. También es conocido por ser miembro de Tequila, la banda de rock que la componen Ariel Rot, Julián Infante, Felipe Lipe y Manolo Iglesias, y que tiene canciones tan conocidas como 'Salta' o 'El barco'. Ahora viene a 'Fin de Semana' para hablarnos de su libro, 'Yo debería estar muerto' y de su trayectoria profesional.

Para dar la bienvenida a nuestro invitado, Cristina ha querido romper una lanza a favor de los despistados. "Somos muchos porque me atrevo a decir que los despistados tenemos la capacidad de hacer las cosas nuevas… sin pretenderlo. Que de un despiste puede nacer algo grande", exclamaba.

‘Yo debería estar muerto’, es el título de la biografía que Alejo Stivel acaba de publicar. Este libro es una buena forma para conocer la historia del cantante del grupo de Tequila. En un momento de esta biografía se puede leer: “Podría decirse que soy un sobreviviente serial”. Alejo ha sobrevivido a enfermedades; a la dictadura argentina de la que su familia y él tuvo que huir; del boom de las drogas en la España de los 80; de un bofetón de Myke Tyson; del cáncer. Por eso, Cristina le ha preguntado al artista si cree en los milagros porque no le queda otra, y le ha contestado diciendo que: "varias veces en mi vida fui convocado para creer en los milagros".

¿Cómo recuerda su infancia?

Alejo nació en Buenos Aires en 1959, es hijo de la actriz Zulema Katz, y de David Stivel. Y gracias a que su madre fuera una figura conocida en el cine, televisión y teatro de Argentina conoció a grandes rostros como el poeta argentino, Juan Gelman; Rodolfo Walsh, quien Borges comentó "que era el mejor de su generación"; Marta Rosenberg, que fue madre del escritor, Martín Caparrós, y ha recorrido el mundo dando charlas con contenido feminista. Tampoco se ha querido olvidar de Julio Cortázar al quien llamaba de forma cariñosa como 'el tío Julio' y Alejo explica que "era un habitual de mi casa". "Yo era muy amigo de muchos adultos, tenía una relación que me llevaban al cine y me iban a buscar. La relación que tenía con Julio era que él me trataba como un adulto y él se comportaba como un niño".

Los inicios de Tequila

La banda nació en pleno barrio de la Prosperidad en Madrid, para ser exactos en el Parque Berlín. Tequila lanzó al mercado cuatro álbumes de éxito entre ellos se encuentran ‘Matrícula de honor’, ‘Rock and roll’, ‘Viva Tequila’ y ‘Confidencial’. Este grupo capitaneado por Alejo Stivel estuvo seis años poniendo banda sonora a una España en transición que, asegura el propio cantante fue como una universidad. "Casi no nos dio tiempo a que estábamos sonando en la radio", comenta Alejo.

El líder de Tequila explica que le propuso a su madre dejar el colegio para hacer rock and roll, y nos dice Alejo que su madre le dijo que dejaba el colegio, sí, pero que se tenía que poner a trabajar. "Si no hubiera dejado el colegio probablemente no hubiese ocurrido lo que ocurrió porque yo le puse toda la energía y todo mi tiempo", así son las palabras de Alejo dando las gracias a tomar esa decisión para poder dedicarse en cuerpo y alma a hacer lo que a uno le gusta. "Siempre he recomendado a todos los adolescentes que sean rockstars, me parece un buen oficio, muy divertido".

Alejo Stivel, una persona que siempre se ha definido como 'optimista pesimista', y que pretende llegar a vivir hasta los 100 años como él lo denomina 'Proyecto One Hundred'.