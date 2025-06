"El alcohol es una forma de no pensar facilísima... pero a la gente joven le diría que se atrevan a vivir la vida real"

"La escafandra es mi campana de cristal y simboliza esa barrera que construimos para protegernos pero que, además... no nos deja respirar. Este disco es un grito sobre el deseo de que alguien baje a nuestra profundidad y nos libere".

Nena Daconte, María o Mai, ha vuelto a pasar por los micrófonos de Fin de Semana para hablar de sus proyectos. Lleva 20 años dedicados a la música. Esta madrileña comenzó su carrera profesional en el programa de talento Operación Triunfo donde utilizó su nombre Mai Meneses.

"Nena Daconte es el nombre del proyecto musical, me da muy buen rollo ese nombre. Cuando salgo al escenario soy Nena Daconte". Hace un par de años, Mai Meneses pasó por los micrófonos de Fin de Semana para presentar su libro 'Tenía tanto que darte' en el que compartía con el público, entre otras cosas, los problemas de salud mental con los que ha lidiado: "Contarlo me ha ayudado a quitarme la ropa a nivel personal y decir 'esta soy yo, si me quieres bien, sino también'. Creo que los temas de salud mental es importante compartirlo (...) escuchas un testimonio y te identificas y te hace sentirte menos solo".

En conversación con Cristina este domingo, la artista y la periodista han abordado la relación entre la sensibilidad y la enfermedad mental: "Las personas muy sensibles están expuestas a la indefinición absoluta. Están siempre al borde del abismo. Por ejemplo, el alcohol es una forma de desinhibirte y de no pensar facilísima. Yo ahora siento con todo mi cuerpo. A la gente joven le diría que se atrevan a vivir la vida real".

María ha explicado la historia después de su último disco, 'Escafranda': "Era una imagen que tenía en la cabeza alrededor de la idea del amor romántico: cuando vamos creciendo nos van haciendo daño y nos ponemos más coraza. Y conseguir de pronto que alguien se enamore de ti, tú te enamores de esa persona y te quieras convertir en alguien vulnerable, cada vez es más difícil. Buscamos relaciones rápidas, físicas... pero que toquen el alma, cada vez menos".

La Escafandra, explicaba Nena Daconte, es una historia: "Una historia de amor, desde la ilusión primera, pasando por la desilusión y acabando con algo de empoderamiento y amor propio". La madrileña reconoce que cada vez trata de fingir menos a la hora de ponerse delante del micrófono, como hacen los niños, sin expectativas ni miedo al juicio ajeno.

Con motivo de las dos décadas de carrera musical, la artista está preparando muchas cosas: "Estoy feliz. Pienso en la música como un ente y creo que es muy guay poder expresarme a través de la música y seguir aprendiendo y, encima, me pagan por eso. ¿Qué más quiero en la vida para ser feliz?".

Para conmemorar este aniversario tan especial la cantante tiene preparado un disco de estos veinte años "que va a tener un montón de sorpresa. En el año 2026 creo que va a ser la celebración de todo. Este año estoy de gira un poco de preparación. He hecho revisión de los arreglos de los temas, les he dado un aire más electrónico y bailable. Me apetece que la gente venga a los conciertos a botar, pasarlo bien y recordar las emociones que sintieron hace quince o veinte años".