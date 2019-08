¿Cuánto calor es capaz de aguantar el ser humano?

¿Cuántas veces te has parado a pensar en lo que crees? ¿Cómo definirías una ‘creencia’? De eso vamos a hablar durante los fines de semana de verano, cada domingo, de 19 a 20h. De ese estado de la mente en el que te instalas cuando consideras que algo es verdadero. Aunque no estés seguro al 100% o no lo puedas demostrar. Has aterrizado en ‘En esto creo’, programa presentado por Juan Andrés Rubert en la Cadena COPE en el que durante todo el verano se ofrecerán explicaciones científicas para entender todo lo que te rodea en el día a día. Sobre lo que no nos detenemos habitualmente a pensar.

Durante cada semana, Rubert estará acompañado del director de la revista QUO y divulgador científico en COPE, Jorge Alcalde; del doctor de cabecera en COPE también, Esteban Pérez Almeida; de la dietista-nutricionista y tecnóloga de alimentos, Beatriz Robles; y del célebre escritor y Premio Planeta, Javier Sierra. El programa aborda temas de ciencia, salud, historia, nutrición y curiosidades relacionadas con el verano.

Esta semana hemos hablado de los efectos del calor en el ser humano. ¿Cuánto calor podemos aguantar? ¿Dónde está el límite? ¿Qué debemos hacer en verano para prevenir el calor extremo? También hemos abordado el tema de las lipotimias y las vacunas que debemos ponernos durante el verano cuando viajamos por el mundo.

Además, ¿sabías que durante el verano hay edificios y monumentos que crecen? Si estás de viaje en París, por ejemplo, posiblemente vayas a visitar la histórica Torre Eiffel. Y aunque te hagas foto –o varias– con esta torre detrás o subas por ella, no te vas a dar cuenta de que este mastodonte de hierro ha crecido. ¿A qué se debe esto?

Por otro lado, comentamos las propiedades y ventajas que tiene el aguacate y de los problemas que tiene el anisakis cuando lo ingerimos por accidente en un pescado.

Por último, celebramos también una de las grandes efemérides de este 2019: el 500 aniversario de la muerte del genio Leonardo Da Vinci.

¡Dale al play y únete a 'En esto creo', el programa que más preguntas se hace durante el verano!