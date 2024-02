El Xokas explica los problemas de su nueva casa: "Rompes la magia..."

El conocido streamer El Xokas se pasó por El Partidazo de COPE para dar su opinión sobre ciertos temas polémicos que rodean al fútbol y al comunicador. El pasado martes comentó su pasado como editor de vídeos en Real Madrid TV y los rumores que surgieron hace tiempo sobre la posibilidad de que se convirtiese en el presidente del Deportivo de La Coruña en un futuro.

Rumores con el Deportivo de La Coruña

El conjunto gallego lleva ya unos cuantos años sumergido en una mala situación deportiva y directiva. Un club histórico que lleva seis años sin pisar la Primera División y las últimas cuatro temporadas las ha disputado en la Primera Federación. Con grandes jugadores como Lucas Pérez o Salva Sevilla, el Deportivo de La Coruña es uno de los grandes favoritos a subir a Segunda, pero es una categoría complicada con otros reputados equipos como el Málaga, Ponferradina, Castellón, Córdoba o Nastic, entre otros.

Audio





Desde hace tiempo han habido rumores que rodeaban a El Xokas y al Deportivo de La Coruña. El propio streamer ha hablado al respecto en varias ocasiones y se sinceró en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño. "¡Me encantaría! Pero el Dépor es más caro de lo que parece. He hablado con un par de personas y no es tan fácil. Es algo a muy largo plazo, pero amo Coruña, he estado en Riazor y nada me haría más feliz que el Dépor estuviera en Primera", aseguró.

Pasado en Real Madrid TV

Antes de ser uno de los streamers de mayor éxito a nivel hispanohablante, El Xokas trabajaba en la comunicación del conjunto merengue. "Entraba a las nueve y media en Real Madrid TV en Valdebebas, salía a las seis, tenía una hora de camino hasta mi casa en Legazpi, y me ponía a streamear hasta las doce. Mi vida era solo trabajar, pero el que algo quiere...", comentó.

Vídeo de YouTube en el que El Xokas explica su paso por el Real Madrid.YouTube: @elxokas





En concreto trabajaba como editor de vídeos para la sección de baloncesto del equipo blanco. "Era la época de Doncic, que sabíamos que iba a acabar en la NBA. Teníamos un equipazo, y es que aunque yo no tenía ni idea de ACB o de la NBA, era muy divertido ver los partidos", afirmó El Xokas sobre el nivel del Real Madrid cuando el se encontraba en el apartado de comunicación.

Nueva casa millonaria

El Xokas es un personaje público que es reconocido, entre otras cosas, por no cortarse a la hora de dar su opinión sobre temas controvertidos y la polémica suele rodearle. Uno de los último casos fue acerca de su nueva casa, la cual el streamer llevaba mucho tiempo comentando que estaba reformándose y por eso no se mudaba. Finalmente, el pasado 14 de enero publicó un vídeo a YouTube mostrando su hogar en una zona céntrica de Madrid. Las diferentes opiniones llegaron a partir del precio del piso, entorno a dos millones de euros en total.

El propio streamer ha comentado en algunas ocasiones que con el paso de las semanas, la nueva casa no termina de convencerle por ciertos desperfectos que ha encontrado. "Si tuviese una gotera sería el menor de mis problemas, la verdad es que echas de menos lo anterior. Cuando eres una persona que ha conseguido muchas cosas, siempre echas de menos las ganas que tenías de conseguirlas. Rompes la magia cuando lo consigues. Yo soy una persona un poco obsesiva y me gusta tener metas y objetivos en mi vida para poder trabajar. Cuando cumples objetivos, deja de haberlos", explicó.

