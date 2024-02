El Xokas mueve ficha para ser presidente del Deportivo: "Es caro, he hablado con un par de personas"

Los seguidores de El Xokas, uno de los streamers más de moda en nuestro país sabrán que opina de absolutamente todo, y lo hace desde su particular punto de vista: "No me corto. Quiero ser el mismo bestia de siempre, pero intento controlarlo porque a veces eso me hace cometer más errores. Pero me gusta decir las cosas como las siento, y lo siento por el que le moleste", dijo en la entrevista que concedió este martes a El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.

Y aunque sea un auténtico especialista en videojuegos, o no se corte a la hora de hablar de los youtubers que se van a Andorra o de cómo está la vivienda en nuestro país, también sabe de deportes. Y no solo no esquivó ninguna de las preguntas relacionadas con el deporte, sino que opinó con fundamento.

Su intervención de casi media hora en El Partidazo de COPE se hizo hasta corta: "Xokas, estaría hablando contigo durante horas", sentenció Castaño cuando despidió la entrevista.

Su época en Real Madrid TV

Durante una intensa etapa de su vida, vivía solo para trabajar: "Entraba a las nueve y media en Real Madrid TV en Valdebebas, salía a las seis, tenía una hora de camino hasta mi casa en Legazpi, y me ponía a streamear hasta las doce. Mi vida era solo trabajar, pero el que algo quiere...", explicó.

Imagen de El Xokas durante una de sus sesiones en su canal de Twitch





El Xokas, sobre todo, editaba y hacía vídeos del equipo de baloncesto "en su 'prime'. Es que era la época de Doncic, que sabíamos que iba a acabar en la NBA. Teníamos un equipazo, y es que aunque yo no tenía ni idea de ACB o de la NBA, era muy divertido ver los partidos".

Y durante esa época de gran esfuerzo, cuando "empecé a ganar 'pasta'" como streamer, comenzó a dedicarse exclusivamente a ello: "Hubo una expansión del WOW que lo petó. Y me mantuve intentando ser el mejor, luego fue subiendo la audiencia, y lo que antes hacías para 3000 personas y no pasaba nada, terminó saliendo con 15000 personas y apareces en todas partes", comentó.

"Mano dura" por el incidente con Ocampos en Vallecas

Preguntado por la acción en la que un espectador menor de edad le introdujo un dedo en el culo a Ocampos cuando iba a realizar un saque de banda durante el Rayo Vallecano - Sevilla del pasado lunes, El Xokas es partidario de "mano dura. Me encanta el fútbol agresivo pero hay que tener mano dura con la 'peña'. Entiendo que eres un chavalín, pero hay que espabilar. Entiendo los piques, sobre todo cuando los jugadores vienen a tu campo". Defiende que haya "ambiente hostil cuando juegas fuera, es lo bonito del fútbol, que sientan la presión está guapo", pero dentro de unos límites.

Ocampos se gira hacia los espectadores que le molestaron durante un saque de banda en Vallecas.





Y no es nueva su pasión por 'su' Deportivo de la Coruña. De hecho, sigue en su cabeza poder ser, algún día, presidente del club de la capital coruñesa: "¡Me encantaría! Pero el Dépor es más caro de lo que parece. He hablado con un par de personas y no es tan fácil. Es algo a muy largo plazo, pero amo Coruña, he estado en Riazor y nada me haría más feliz que el Dépor estuviera en Primera".

Imagen de un partido reciente del Deportivo de la Coruña en Riazor





Solo más que eso, a El Xokas le encantaría la idea de presidir al Deportivo: hacerlo al mismo tiempo que C. Tangana presidiera el Celta. Por el momento, el Deportivo sigue en una intensa lucha por regresar a Segunda División. Su última temporada en la élite del fútbol español fue la 2017-2018, en la que el equipo bajó a Segunda, en la que solo pudo aguantar dos temporadas más antes de descender a la tercera categoría del fútbol español.