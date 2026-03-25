Unai Simón habla claro sobre las amenazas a Jon Uriarte: "Son borregos que creen que el Athletic, y el fútbol, se viven de esta manera"

El presidente del Athletic Club, Jon Uriarte, ha confesado este martes en rueda de prensa una grave situación personal. Durante el anuncio de la convocatoria de elecciones, el máximo mandatario del club ha revelado haber recibido amenazas e insultos de forma reiterada, una situación que ha generado una rotunda respuesta por parte de uno de los capitanes del equipo, Unai Simón.

Uriarte ha explicado que no es "plato de buen gusto para nadie" que "un grupo de personas, en más de una ocasión, hayan venido medio encapuchadas a la casa donde vivo a dejar pegatinas con amenazas y con insultos, y cartas amenazantes". Además, ha relatado que ha sido abordado en la calle: "Se me han acercado en otro momento gente por detrás, pues para recordarme esas visitas a casa, decir que ya saben por dónde me muevo".

La enérgica respuesta de Unai Simón

Preguntado por estas declaraciones en una entrevista en El Partidazo de COPE, el portero del Athletic Club y de la selección española, Unai Simón, ha sido tajante en su condena. El guardameta ha calificado a los autores de estos actos como "borregos", una minoría que no representa a la afición del club.

Simón cree que siempre existirá "un sector, evidentemente, cada vez más pequeño, pero que va a existir siempre, que yo lo catalogo como borregos". En su opinión, son personas "que creen que el Athletic, que el fútbol se vive de esa manera, y que se tiene que hacer este tipo de actos vandálicos como el del mural de Nico, Iñaki, etcétera". El portero ha sentenciado que "esas cosas están fuera de lugar, fuera del Athletic y del fútbol en general".

El futbolista se ha mostrado pesimista sobre el fin de estas actitudes, afirmando que "en el 2036 seguiremos así y en el 2056 igual". Sin embargo, ha insistido en que se trata de "un sector mínimo, muy pequeño del fútbol, de gente que cree que es aficionado del Athletic" pero que, en realidad, no forma parte del verdadero "sentimiento de Athletic".

Finalmente, Simón ha reflexionado sobre el impacto que tienen estas intimidaciones, señalando que es normal que se denuncien "cuando son tantas veces". Ha explicado que el miedo a que las amenazas pasen a mayores, aunque "nunca han llegado a ser agresiones físicas", provoca un desgaste mental y el temor de "tener miedo a meter el cuerpo, pues merma".