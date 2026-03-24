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Sigue la entrevista a Unai Simón en El Partidazo de COPE

Joseba Larrañaga habla con el portero de la selección española sobre su competencia con Joan García y la actualidad de España y el Athletic. 

Joseba Larrañaga y Unai Simón, en El Partidazo de COPE

Joseba Larrañaga y Unai Simón, en El Partidazo de COPE

Antonio Pérez del Castillo

Madrid - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

La portería de la selección española es ahora mismo uno de los puntos de actualidad del mundo del deportes después de la convocatoria de Joan García, portero del Barcelona, por parte de Luis de la Fuente. El seleccionador ha decidido llamar a cuatro porteros, manteniendo a Unai Simón, David Raya y Remiro, y Joseba Larrañaga entrevista al portero del Athletic de Bilbao para hablar de esto y mucho más. 

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