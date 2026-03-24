El Athletic Club celebrará elecciones a la presidencia el próximo 8 de mayo

El Athletic Club ha anunciado la celebración de elecciones a la Presidencia y a la Junta Directiva para el próximo 8 de mayo. La decisión, comunicada en rueda de prensa por el presidente Jon Uriarte, implica que la actual Junta Directiva cesará en sus funciones el 29 de marzo, día en que se convocará formalmente el proceso.

Calendario del proceso electoral

El proceso electoral arrancará oficialmente el 29 de marzo con la publicación de la convocatoria. En esa misma fecha se constituirá una Comisión Gestora que se encargará de regir el club durante este periodo, de acuerdo con el régimen electoral establecido en los Estatutos del Club.

A partir de ese día, las personas interesadas en presentar su candidatura podrán iniciar los trámites para la obtención de los avales. Deberán presentar una solicitud promovida por al menos nueve personas que cumplan los requisitos del Reglamento Electoral.

El plazo para la presentación formal y completa de candidaturas se extenderá desde el 9 de abril hasta las 18:00 horas del 18 de abril. Finalmente, la Junta Electoral proclamará las candidaturas válidas antes de las 18:00 horas del 23 de abril.

Votaciones en San Mamés

La jornada electoral se celebrará en San Mamés, siempre y cuando se proclame más de una candidatura válida. Los socios y socias del club podrán ejercer su derecho al voto de forma presencial, por correo postal o a través de la plataforma de votación telemática habilitada.