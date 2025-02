La triste sensación que deja en David Sánchez el paso y la salida de Vitor Roque del Barcelona: "Otro pufo histórico que le clavaron al Barça"

Para David Sánchez no es casi ni buena noticia que su venta al Palmeiras vaya a dejar dinero en las arcas del club

'Tigrinho' se va del Barcelona. Vitor Roque aterrizó en Barcelona en enero del año pasado por petición de Xavi Hernández con un contrato bajo el brazo hasta 2031. El Barcelona pagó mucho dinero por él y se marcha con la 'suerte' de que el club azulgrana incluso puede obtener beneficio del próximo traspaso.

Tal como informó Víctor Navarro en El Partidazo de COPE, 'Tigrinho' se marcha del Barcelona y del Betis, donde juega actualmente en calidad de cedido.

Este viernes se hace oficial su salida por parte del Barcelona, con destino al Palmeiras de Brasil por 25,5 millones de euros fijos más cinco millones más en variables. Además, el Barça conservará un 20% de una futura venta para convencer al Betis, que al final es el más perjudicado, porque se queda prácticamente metidos en el mes de marzo sin un delantero con el que contaban hasta el 30 de junio.

Cordon Press Vitor Roque intenta un remate durante el partido de Conference League ante el Gent.ELIMINATORIA CONFERENCE LEAGUEESTADIO BENITO VILLAMARINREAL BETIS-GENK900/Cordon Press

El Barcelona ha quedado con el Betis en darle un 30% más de una futura venta de Ez Abde, es decir: si el Barcelona vende a Abde, el 80% de esa cifra en total de los derechos del jugador, se lo quedará el Betis del dinero que saque.

FLICK NO CUENTA CON VITOR ROQUE

La venta de Vitor Roque se produce porque el futbolista no contaba para Hansi Flick. Apenas ha jugado 16 partidos en seis meses, en los que logró marcar dos goles. Son menos de 400 minutos con la camiseta azulgrana.

En el Barcelona queda la sensación de no saberse muy bien quién lo fichó. Se dijo que era cosa de Xavi Hernández, que dijo que traerlo era una cuestión de 'urgencia' en el mercado invernal de 2024, aunque esa versión se contradice con la que se dio, tiempo después, desde el entorno de Xavi, que aseguraban que no habían pedido al jugador.

En El Partidazo de COPE, Juanma Castaño especuló con que Xavi anunciase a bombo y platillo su llegada "porque alguien le habría hablado maravillas de este jugador", pero David Sánchez saltó rápidamente para dar su versión sobre la existencia de un jugador del que no entiende nada.

"El fichaje de Vitor Roque ha sido otro pufo histórico que le han clavado al Barcelona y otro fichaje de esos que deja la sensación de que todo el mundo gana 'pasta' menos el Barcelona", expuso el comentarista

Cordon Press El Barcelona recuperará la inversión hecha en el delantero brasileño.

Dentro de que el Barcelona saca dinero por su venta, para David no es suficiente: "El Barcelona al final ha perdido porque dudo que no hayan pagado algún variable". Cabe recordar que el Barcelona pagó 30 millones y prometió pagar otros 31 hasta 2031 en función de objetivos, condición que no se ha cumplido.

Por eso, David tiene "la sensación de que el club que lo vendió ganó pasta, tengo la sensación de que los intermediarios ganaron mucha pasta, tengo la sensación que los representantes ahora van a ganar mucha pasta y aquí como siempre en este tipo de fichajes, tengo la sensación de que el que palma dinero siempre es el Barça", denunció.

"Es otro de esos fichajes pufo que pasará la historia como un tipo que nadie supo por qué acabó aquí pero que pagaste una millonada por él y que es muy malo", afirmó contundente.

Nacho Peña quiso 'hurgar' en la herida de David Sánchez, y trató de provococarle recordando "la 'barrila' que me daba David comparándome las estadísticas de Vitor Roque con las de Endrick".

EFE Víctor Roque, celebra su gol contra el Celta de Vigo

En cualquier caso, David Sánchez tuvo claro desde el principio que Vitor Roque distaba mucho de ser la estrella que prometían: "Desde el día uno dije que yo sospeché del fichaje, porque muchos equipos preguntaron por Endrick y Vinicius, y por Vitor Roque solo pelearon el Barça y un poquito el Tottenham. O sea, ningún equipo más llamó a la puerta de Vitor Roque y yo por eso siempre tuve la duda de que ese tipo tuviera la calidad para jugar en Barcelona cuando ningún grande de Europa quería ficharlo".