El tremendo enfado de David Sánchez por los pitos a Gavi en la celebración de la Nations League: "Bochorno"

La Selección Española celebró a lo grande ante el cariño de su afición el título logrado este domingo en la Liga de Naciones contra Croacia.

Tal vez "un tanto sorprendente el rango que se la ha dado a este título, pero está bien salir a la calle y que disfrutemos", como manifestó el presentador de El Partidazo de COPE, Joseba Larrañaga, en el comienzo del programa de este lunes.

España se proclama campeona de la Nations League en los penaltis La selección de Luis de la Fuente logra su primer título de la Nations League tras una tanda de penaltis en la que Unai Simón fue protagonista, parando dos penaltis. 18 jun 2023 - 19:34







Fue un día de celebraciones. Tras aterrizar en la capital de España junto al trofeo de campeones, la expedición del combinado nacional recibió la felicitación del Rey Felipe VI para posteriormente dirigerse al WiZink Center, lugar de encuentro con los aficionados de 'La Roja'.

Mientras la felicidad colectiva se hacía patente once años después de lograr un título hubo un incidente durante el turno de intervenciones que molestó al colaborador de El Partidazo de COPE, David Sánchez, durante los primeros minutos del programa.









Sin ir más lejos, parte del público dedicó un cántico despectivo al centrocampista azulgrana, Gavi, en la celebración de la Liga de Naciones.

"Me esperaba algo mejor, por lo menos algo que no me produjera vergüenza ajena. Celebro no haber ido, de no avergonzarme del bochorno que he pasado".

En este sentido, recordó "las faltas de respeto contra el FC Barcelona en un título que nada tiene que ver con el Barça ni con el Madrid".





Jugadores de la selección española de fútbol durante el acto de celebraciónen el WiZink Center de Madrid.EFE





"Si os ha parecido bien..."

El colaborador de El Partidazo de COPE insistió en que "la puesta en escena me da igual", pero "irte a casa con la sensación de que el título lo ha ganado el Real Madrid con esos gritos de ¡Hala Madrid! sin venir a cuento...".

Fue justo en ese momento cuando intervino Miguel Ángel Díaz para saber "si estaba hablando en serio". "Los gritos a Gavi claro que me parecen fatal, pero no fue todo el WiZink Center", puntualizó 'Miguelito' ante el asombro de Joseba Larrañaga porque "llevamos tres minutos de programa y son 120; si hemos empezado así..."