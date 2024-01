Toni Freixa tiene un plan para Xavi y para salvar al Barcelona: "Estoy seguro"

Según pasan las horas posteriores a la derrota del Barcelona en la final de la Supercopa de España frente al Real Madrid más da la sensación de que el equipo azulgrana pasa por uno de los que debería ser puntos de inflexión importantes de la temporada.

Buena cuenta dieron de ello en El Partidazo de COPE en la noche de este lunes tanto Dani Senabre como Toni Freixa. El ex directivo del club coincide con la mayoría de culés con el diagnóstico de los males del club: "muchos partidos sacados muy justitos, remontando, ganando en los últimos minutos... Y la eliminatoria de Copa contra el Barbastro dejó malas sensaciones con el final".

Freixa dibujaba el camino que ha trazado el Barcelona hasta llegar al partido del pasado domingo ante el Real Madrid en Arabia Saudí, un partido que los de Ancelotti ganaron "jugando con mucha solvencia", algo que reconocía "como culé y aunque me pese".

Entrenamiento a puertas abiertas de Navidad del FC Barcelona.





En ese partido fallaron cuestiones que al propio Toni Freixa le hicieron llevarse las manos a la cabeza como que el Barça "jugara con la defensa tan adelantada, dejando tanto espacio por detrás y con el portero tan metido bajo palos", algo que, en contraposición a las virtudes de este Real Madrid hicieron presagiar que "el Barça lo iba a pasar muy mal".





Las soluciones de Freixa para la crisis del Barcelona

En un momento en que todos los medios de comunicación se preguntan o tratan de trasladar a sus audiencias quién tiene más culpa en lo que se está viviendo en el Barcelona, Freixa no es capaz de separar todas las partes que componen parte de la que, según cree, es la solución: "Es que las soluciones están dentro del club. Los únicos que pueden hacer que la situación cambie son los que están dentro del vesutario: los jugadores, el entrenador, el director deportivo y hasta el Presidente".





¿Echar o mantener a Xavi?

Fue la siguiente cuestion clave para Toni Freixa por parte de Juanma Castaño. ¿Hay que echar a Xavi o mantenerlo hasta el final de la presente temporada?

ESCUCHA EL PLAN DE TONI FREIXA CON EL BARCELONA Y CON XAVI HERNÁNDEZ, TRAS LA DEBACLE EN LA SUPERCOPA DE ESPAÑA

Freixa opta por mejorar lo que hay. Sabe que fichar en este mercado de invierno es algo imposible, por lo que no queda otra alternativa que "remar todos en la misma dirección", y confía plenamente en la plantilla que tiene Xavi a su disposición: "Estoy seguro de que este grupo es mejor de lo que está demostrando. LaLiga del año pasado ya dieron síntomas que se ven este año. Hay que saber estar en estas situaciones, no solo cuando las cosas van bien".

Y aunque nunca han sido excusa para Xavi, el Barcelona es uno de los equipos más perjudicados por las lesiones en LaLiga: Ter Stegen, Iñigo Martínez, Marcos Alonso, Joao Cancelo, Gavi y Raphinha están engrosan la enfermería del equipo.

Freixa también quiso recordar la actitud de algunos medios que, hoy en día, son plenamente beligerantes con Xavi Hernández: "Y son los que, en su día, defendieron que había que echar a Ronald Koeman para traer e Xavi Hernández. No vale apuntarme a que venga cuando me convenga que Xavi venga, y ahora que no me conviene, pues lo mato", en clara alusión a algunos medios de comunicación catalanes.

Y un mensaje a la afición culé para terminar, a la que pidió responsabilidad: "Y la afición, pido tener la responsabilidad de no querer romperlo todo y pedir echar a este o al otro porque lo que queremos es que esto se arregle".