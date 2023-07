Toni Freixa, en COPE: "Muchos culés dirán que no soy del Barça, y como lo soy, estoy preocupado"

Toni Freixa ha analizado la actualidad del Barcelona en los micrófonos de El Partidazo de COPE y se mostró preocupado por la situación económica del Barcelona.

"En Barcelona no se habla, los culés que me escuchen pensarán que no soy del FC Barcelona, pero económicamente estoy preocupado", señaló el que fuera candidato a la presidencia del club blaugrana.

Y en relación a esa situación económica del Barça, Freixa apunta que "hay que ser muy realistas y cuáles son las circunstancias" del equipo y reconoce que él está "poco habituado a esto porque se hacían operaciones sonadas y se hacía lo que se quería".

Por otro lado, también habló de la posibilidad de la llegada del portugués Joao Félix después de las declaraciones del luso: "Puede aparecer o interesar, pero no sé si el Barça está en disposición de ficharle" y añade "lo que estoy seguro es que a su representante le interesa que se mueva el jugador", aunque considera que "tiene calidad pero en la realidad todavía no lo ha demostrado".

Hace unos días, el presidente Joan Laporta aseguraba que tenían mejor plantilla que el Real Madrid y sobre estas afirmaciones, Freixa indicó "es prematuro analizar una plantilla", aunque matizó "el año pasado, en LaLiga sí que la tuvo, pero en Europa estamos decepcionados".

Por último, no mostró su sorpresa tampoco por la baja acogida en la renovación de abonos de cara a la próxima temporada en Montjuic.