Tomás Guasch desvela la fecha en la que le han asegurado que el Barça volverá por fin al Camp Nou: "Y no son antibarcelonistas..."

Desde que en 2023 comenzaron las obras del nuevo Camp Nou, el proyecto ha estado marcado por retrasos, decisiones polémicas y promesas incumplidas. La adjudicación a la constructora turca Limak, que no cumplía los requisitos iniciales del pliego, ya levantó suspicacias dentro y fuera del club. Al mismo tiempo, el coste del proyecto se disparó de los 850 millones presupuestados por la anterior directiva a los 1.450 millones actuales, sin incluir el nuevo Palau Blaugrana.

FCB Así quedaría el proyecto del Espai Barça una vez terminado

el constante retraso del regreso al camp nou

La directiva de Joan Laporta ha ido anunciando fechas de regreso al Camp Nou que no se han cumplido. Primero fue la promesa de volver para el 125º aniversario del club, el 29 de noviembre de 2024. Luego se apuntó a febrero de 2025 para las eliminatorias de Champions. Más tarde, se aseguró que se disputaría al menos un partido oficial de la temporada 2024-25 en el Spotify Camp Nou. Ninguna de esas fechas se cumplió, y finalmente toda la temporada se jugó en Montjuïc. El último revés ha sido la cancelación del regreso para el Trofeo Joan Gamper en agosto de 2025, que se disputará en el Estadi Johan Cruyff.

Actualmente, el nuevo objetivo es abrir parcialmente el estadio el 16 de septiembre, en la cuarta jornada de Liga ante el Valencia, y cumplir con los requisitos de la UEFA para acoger la fase de grupos de la Champions League.

las críticas de tomás guasch al barca en el partidazo de cope

Tomás Guasch criticó duramente la gestión del FC Barcelona con respecto a las obras del Camp Nou durante su intervención en El Partidazo de COPE. Calificó de "broma" la forma en que el club está abordando la situación y aseguró que hasta 2026 el estadio no estará en condiciones de recibir público. “Es que es una broma. Lo que hemos venido contando durante cuatro años sin tener ni siquiera el 1x1 claro, porque las cuentas no están bien hechas. Oiga, ¿por qué se mete usted en ese lío?”, comentó. Según Guasch, fuentes cercanas a las que considera nada anti barcelonistas le han confirmado que el estadio no estará listo antes de 2026, algo que considera “una tomadura de pelo antológica”.

FCB Imagen proyectada por el Barcelona de cómo quedaría el nuevo estadio

Guasch también comparó la situación del Barça con la del Real Madrid, alabando cómo el club blanco gestionó la reforma del Santiago Bernabéu. “¿Qué le ha pasado al Madrid? Pues que tuvo que cumplir con sus tiempos, sus plazos, y asumir el incremento de costes. Pero esto no va de tocar la flauta y que te levanten un campo de fútbol de la noche a la mañana”, argumentó.

Por último, cuestionó la insistencia de la directiva azulgrana en fijar fechas irreales, como la del 10 de agosto para el Trofeo Joan Gamper, a sabiendas de que era imposible cumplir con los plazos. “¿Por qué demonios te metes en eso si sabes que no vas a llegar?”, se preguntó con tono crítico. Para Guasch, la gestión del Espai Barça es un ejemplo de improvisación y falta de seriedad.

