La victoria de España contra Italia, en el Tiempo de Opinión: "Seguimos siendo muy blandos en defensa"

La Selección Española se impuso, en las semifinales de la Liga de las Naciones, a Italia gracias a los goles de Yeremy Pino y Joselo. Con la victoria los de Luis de la Fuente disputarán este domingo la final contra Croacia a las 20:45h y se convertirán en el primer equipo en jugar dos finales del torneo. En el Tiempo de Opinión de El Partidazo de COPE analizamos la clasificación de 'La Roja' para la final, la debilidad defensiva del equipo y las dudas entorno a Luis de la Fuente.

El director del programa, Juanma Castaño, empezaba comentando: "No tengo la sensación de esa presión tan desmesurada de la que habla el propio De la Fuente". Y añadía: "El partido no ha sido un espectáculo".

Manolo Lama no compartía su opinión respecto al seleccionador: "Yo he leído bastantes titulares que decían que De la Fuente se jugaba el puesto". Y afirma que el nivel del fútbol europeo está "bajito". "El fútbol europeo no está en su mejor nivel. Francia es la más superior, pero tampoco destaca mucho; Alemania e Italia tuvieron muchos problemas para clasificarse para la Eurocopa y el Mundial".

Audio









El narrador concluía su argumento de manera contundente, por la debilidad defensiva demostrada por España este jueves: "Hoy Italia nos generaba problemas con un pelotazo. Somos muy endebles en defensa desde que se han ido Piqué, Ramos y Puyol".

Por su parte, Joseba Larrañaga confirmaba la teoría de Juanma Castaño sobre las críticas al seleccionador. "No ha sido para tanto lo que se ha dicho, hubo críticas, pero no fueron tantas". Y apoyaba el argumento de la poca fortaleza en defensa: "El principal defecto de España ha sido la defensa, somos muy blanditos atrás".

El director de Tiempo de Juego, Paco González, se mostraba satisfecho por el partido realizado por 'La Roja'. "Creo que se han hecho buenas cosas. Aunque en la primera parte el equipo parecía un coladero atrás, pero la cosa mejoró en la segunda parte", eran sus palabras.

Audio





Paco también daba su opinión sobre la diferencias entre seleccionadores: "Es imposible comparar a la Selección de Luis Enrique y de Luis de la Fuente. Es pronto todavía. Y no creo que sea cosa del entrenador, pienso que el nivel de los jugadores es el que es y no llegaríamos más lejos con Guardiola en el banquillo".

Roberto Palomar mostraba indiferencia por el partido de este jueves, pero hoy reconoce la importancia del partido entre risas. "Anteayer me daba igual la Selección y hoy no". A lo que Elías Isreal comentaba: "A mi me divierte siempre la Selección siempre, juegue quien juegue".

Los expertos en fútbol internacional, Guille Uzquiano y Fernando Evangelio, también se mojaron en su opinión. "Creo que tenemos 40 jugadores que pueden jugar en cualquier momento, pero es bueno y malo a la vez. La parte negativa es que no tenemos una estrella mundial, y la positiva que todos son muy buenos", eran las palabras de ambos.