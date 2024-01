Siro López desvela la única condición con la que el Real Madrid iría a por Mbappé: "Si llama..."

Este martes volvieron a salir noticias sobre el futuro de Mbappé y su relación con el Real Madrid. El jugador acaba contrato con el PSG este verano y, desde el 1 de enero, es libre para negociar con cualquier equipo. Desde hace años los rumores sobre el fichaje del francés por los blancos son continuos, pero ahora parece que las cosas han cambiado.

Según L'Equipe, el Real Madrid le ha pedido una garantía al jugador para ficharle y que sea por escrito. Según esta información, Florentino Pérez no quiere que vuelva a repetirse lo ocurrido en 2022, cuando todo el mundo daba por hecho el fichaje pero finalmente Mbappé acabó renovado dos temporadas más, dejando tirado a los blancos después de no haber firmado ningún precontrato.









¿Qué piensa el entorno de Al-Khelaifi?

Dani Gil, enviado especial en París de El Partidazo de COPE, informó en el programa que esta vez Mbpapé quiere manejar los tiempos sobre su futuro, para no sentirse presionado por ningún club. Además, afirmó hace poco que quiere dejar resuelta su decisión lo antes posible, incluso se ha barajado como fecha febrero, cuando el PSG se enfrenta a la Real Sociedad en los octavos de final de la Champions League. Dani Gil también informó sobre cómo ven la situación desde el entorno de Nasser Al-Khelaïfi, presidente del club parisino. Según su información, este entorno afirma que no están funcionando las presiones del Real Madrid sobre el jugador y que el presidente está en contacto directo con el futbolista y por eso siguen siendo optimistas, “aunque nadie tiene ni idea de qué pasará, ni siquiera el propio Mbappé”.

Melchor Ruiz ya ha contado en El Partidazo de COPE que el Real Madrid no ha hecho ninguna oferta a Kylian Mbappñe y que no hay ningún ultimátum ni fecha para que el francés tenga que decir algo, desmintiendo así a L'Equipe. Melchor insistió en que es importante el fichaje que se ha hecho de Endrick, el joven delantero de 18 años que llegará al equipo el próximo verano y que hace creer que no hará falta tanto el olfato goleador de Mbappé.





La información de Siro López sobre Mbappé

En El Partidazo de COPE se debatió sobre la información de Mbappé y escuchamos a Siro López dar la opinión sobre qué pasará con el Real Madrid y el futbolista. Para Siro, "el Real Madrid solo entraría en el fichaje de Mbappé si la madre o la abogada llama al Real Madrid y dice que de los 25 millones de euros que se le ofreció al jugador en la oferta de 2022, que se olvidaran y que el jugador estaría dispuesto a cobrar 15 millones netos por temporada; y esto va a ser imposible".

Siro fue muy rotundo al afirmar que "El Real Madrid no le va a hacer oferta. Esas cantidades son inviables, aunque hace un año sí estaban dispuestos a pagárselas. Esto lo ha cambiado la actuación del equipo y la de Bellingham, que está entre los tres mejores jugadores del mundo. Además, a ver cómo le sale la apuesta por Endrick. Eso, unido a que es líder en Liga, con siete más que el Barcelona y diez más que el Atético de Madrid; está en octavos de la Champions tras ganar todos los partidos de la fase de grupos.... hace que los blancos no tengan ninguna urgencia por fichar a la gran estrella francesa".

Elías Israel también opinó sobre esta situación y en la misma línea que Siro, porque cree que "el Madrid no necesita tanto a Mbappé y ,además, rompería el ecosistema de la plantilla trayendo a un jugador que cobraría más que nadie y con mucho más ego".

