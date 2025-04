La sinceridad de Toni Freixa cuando se acuerda del Barcelona de Guardiola al compararlo con el de Flick: "Rock and roll"

En la noche en la que el Barcelona ganó, goleó y convenció a toda Europa con el 4-0 al Borussia Dortmund de que es candidato al título de la Champions, Juanma Castaño quiso tomarle la medida al nivel de felicidad de Toni Freixa, que no tuvo reparos en demostrar que la noche del miércoles le hizo tan feliz como el 3-0 que encajaba el Real Madrid frente al Arsenal tan solo 24 horas antes: " Son felicidades distintas", explicó. "Hoy tengo un sentimiento de satisfacción", con la victoria del Barça, "y ayer es más de orgullo, de diversión. El de ayer nace del estómago y el de hoy está en el corazón. Es distinto", matizó.

EFE Raphinha celebra con Cubarsí el primer gol del Barcelona contra el Dortmund.

Freixa fue todavía más visceral cuando Castaño le preguntó si le gustaría que el Real Madrid remonte la eliminatoria frente al equipo de Mikel Arteta: "No". Después, tiró de ironía para explicar por qué no querría una final entre el Barcelona y el Real Madrid: "Lo que pasa es que, cuando cuentas que el Madrid es candidato a la final, también sacas el argumento que es cierto, que es que el Barça puede con el Madrid y que puede ser una gran final. Pero, hombre, después de lo de ayer, sería un feo a Rice y a Mikel Merino".

La de este miércoles, fue una noche muy feliz para todos los aficionados al Barcelona, incluido para el exdirectivo del club azulgrana. Por ese motivo, Castaño también quiso preguntarle a Freixa si el actual Barça de Flick puede llegar a compararse con el Barça de Guardiola que tantos ratos de felicidad y dominio regaló a sus socios y aficionados.

EFE Pep Guardiola, en rueda de prensa

Para Freixa, hay diferencias. Considera que el Barça de Guardiola fue "un Barça excelso, un Barça perfecto, yo diría, desde todos los puntos de vista, incluso en la calidad individual de los jugadores".

Pero el de Flick tiene algo que engancha a los culés: "El de ahora yo creo que es un equipo que sorprende porque no especula, porque ataca, porque es valiente, porque es atrevido. Es 'rock and roll'. El Barça de ahora es un Barça cañero y está sorprendiendo mucho".

Todo eso se traduce en diversión: "Lo celebro porque me divierto mucho viéndolo jugar. Al final es un equipo que no para de marcar goles. Todos los rivales que se enfrentan al Barça saben que el Barça no se va a conformar con ganar de un gol o de dos goles, sino que va a ir a por todos los que pueda", comentó recordando a los grandes 'Barças' de la historia.

Cabe recordar que Pep Guardiola, desde su llegada al primer equipo del Barça en el verano de 2008 hasta su salida rumbo al Bayern en 2013, le hizo ganar al club azulgrana dos Champions, tres Ligas y dos Copas del Rey, entre otros títulos 'menores'.