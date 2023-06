Simeone revela qué le dicen los aficionados del Real Madrid por la calle en El Partidazo de COPE: "Lo valoro"

'El Partidazo de COPE' recibió este jueves a Diego Pablo Simeone en una entrevista en la que repasó todo el espectro que le rodea en el mundo del fútbol. El 'Cholo', desde que llegó al banquillo del Atlético de Madrid, se ha convertido en un tormento para el Real Madrid. Esta temporada no es la mejor para ejemplificarlo, ya que incluso la grada del Santiago Bernabéu le hizo, con sorna, un cántico para que se quedase. Pero sus números demuestran que en el estadio madridista en LaLiga es una muela del juicio con tres victorias, cuatro empates y tres derrotas. Así habló de su relación con el madridismo cuando le preguntó Juanma Castaño.

Simeone acaba de cerrar otra liga en el podio. En sus once temporadas completas al mando de los rojiblancos, el equipo ha quedado entre los tres primeros. Ningún entrenador había terminado tantas veces en el top 3 y él lo ha conseguido sin fallo, 11 de 11. Lo que su historia completa y la más reciente señalan como una norma y lo mínimo exigible, no lo era tal en la era anterior al Cholo, porque no terminaba entre los tres primeros desde el doblete. Y eso incomoda tanto al FC Barcelona como al Real Madrid, como dijo en 'El Partidazo de COPE', por eso los aficionados blancos le pueden tener cierto rencor más allá de lo que ya se presupone por la rivalidad.

Juanma Castaño tenía esta incertidumbre y se lo cuestionó en su visita a 'El Partidazo de COPE'. Sobre todo, tras una temporada en la que se ha vivido una especial hostilidad entre las dos aficiones. El episodio racista con Vinicius Júnior después de que varios ultras colgasen un muñeco con su camiseta de un puente en una carretera madrileña, sumado a los cánticos que hubo fuera del estadio rojiblanco, dejaron un mal precedente. Aun así, Simeone tiene una relación distinta con la afición merengue, como dejó claro en el programa de este jueves.

Lo que le dicen los aficionados del Real Madrid por la calle a Simeone

El Atlético de Madrid, dirigido por Diego Simeone, se ha enfrentado al Real Madrid, históricamente hablando, 22 veces en Liga. El argentino tiene un récord de apenas cuatro victorias, ocho empates y 10 derrotas. A estos hay que añadirle los siete encuentros disputados en Champions League, con dos victorias, un empate y cuatro derrotas, dos de ellas en finales de la Liga de Campeones. Además, en la Copa del Rey se han enfrentado seis veces, con dos triunfos, un empate y tres derrotas. También hay que sumar los dos choques en Supercopa de España con una victoria y una derrota.

Con estos números, ¿qué le dicen por la calle a Simeone los merengues? Le responde a Juanma Castaño aquí. El argentino es el mejor entrenador de la historia del Atlético de Madrid y algunos de los mejores momentos de su carrera y también de los más duros los ha vivido en sus enfrentamientos contra el Real Madrid en los derbis. Aun así, cambió la dinámica de continuas derrotas de los colchoneros ante su eterno rival. Eso sí, les ha ganado tres finales: la de la Copa del Rey de 2013 por 1-2 y en el Santiago Bernabéu, la de la Supercopa de España 2014 y la de Europa de 2018.

