"Sería la leche no poder seguir, pero estaré a gusto aunque no me lo ofrezcan"

José Luis Mendilibar, entrenador del Sevilla, pasó por los micrófonos de Movistar tras el título de Europa League ganado por su equipo en la tanda de penaltis contra la Roma de José Mourinho. Sobre el partido, Mendilibar dijo que "hemos generado más, hemos pisado más área... y luego ha sido duro. La prórroga no se ha jugado casi nada, ha estado todo el tiempo parado pero hemos acertado en los penaltis y nos hemos levado el premio". Sobre los penaltis, contó cómo eligieron los nombres para lanzarlos: "Nosotros elegimos quién tiraría y el orden lo han puesto ellos. Montiel era el quinto pero han cambiado el orden".

El entrenador, que llegó en marzo cuando el equipo estaba peleando por no descender a Segunda División, habló de las dudas que hay sobre su futuro: "A ver qué es lo que pasa, ahora a disfrutar de este momento. Luego me imagino que hablaremos. Estoy muy a gusto aquí; estaré a gusto aunque no me ofrezcan seguir. Con los chavales he estado de maravilla, han cogido lo que les pedía y ellos me han dado todo lo que les he dicho; es una una unión muy buena; sería la leche no poder seguir. No sé si me van a ofrecer seguir, puede ser, puede ser".