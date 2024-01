Sergio Herrera: "Soy partidario de que esas faltas no se señalen, pero se han pitado muy similares"

El portero de Osasuna, Sergio Herrera, fue otra de las voces discordantes del equipo navarro con el arbitraje de Muñiz Ruiz en la semifinal de la Supercopa de España frente al Barcelona.

Herrera fue sincero con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE, y aseguró sobre la jugada polémica previa al 1-0 del Barcelona, en la que Arnaiz se queda en el suelo por un posible derribo de Christensen "soy partidario de que ese tipo de faltas no se señalen, pero en el partido se han señalado faltas muy similares, así que esa debería haberse señalado", indicó.

Christensen marca a Arnaiz durante el Barcelona - Osasuna en la Supercopa de España | FOTO: RFEF





"Claro que cada árbitro es como es, pero cuando el árbitro ha estado pitando ese tipo de faltas, esa falta también tendría que haberla pitado", insistió el cancerbero de Osasuna.

Trató de explicar su 'teoría' sobre la Supercopa de España

Justo después del partido, en la zona mixta del estadio, Sergio Herrera declaró que "la Supercopa está hecha para que la jueguen Madrid y Barça. Quien no lo vea es que no ve mucho fútbol. No lo comparto, pero es normal que ellos (el público saudí) quieran ver a estos dos equipos y por eso les paguen más".

??? Sergio Herrera: "La Supercopa está hecha para que la jueguen Madrid y Barça"



El portero de #Osasuna considera que "esta es una competición que se debería vivir con nuestra gente"



?? #SupercopaDeEspañahttps://t.co/gdXUBzjsaYpic.twitter.com/4QfR1lQMS5 — Navarra Televisión (@NavarraTV) January 11, 2024

Juanma Castaño le dio la oportunidad, en El Partidazo de COPE, de aclarar que su razonamiento no va encaminado a insinuar que la competición está adulterada.

"Yo creo que a veces se malinterpretan las cosas. Solo he dicho algo razonable, la afición de ayer era más del Madrid que del Atleti, y hoy la gente iba más con el Barça. Al final, esto está enfocado a que quieren, si puede ser, un Clásico, y no me parece que vaya a ser algo malo".

Y después trató de ser más concreto: "Para nada he dicho que la competición esté hecha para que jueguen la final Real Madrid y Barcelona, sino para que vengan a jugarla Real Madrid y Barcelona. No sé cuántas ediciones hay ya en Arabia, pero no sé a cuántas ediciones han faltado el Madrid o el Barcelona, pero creo que ninguna. ¡Ojalá vengamos algún año Osasuna y Getafe! Sería bonito, la verdad", dejó caer.

"Yo lo respeto, ellos ponen el dinero y es normal que quieran ver a los dos equipos más grandes de LaLiga, que son el Madrid y el Barça".

Por otra parte, repitió su deseo de que esta competición se dispute en España y no en el extranjero: "Yo tengo mi opinión y es normal. Yo prefiero jugarla en España porque jugando en el Club Atlético Osasuna no tenemos las mismas oportunidades de jugar este tipo de competiciones, y me gustaría los aficionados lo disfrutasen, no que tengan que verlo desde el televisor".