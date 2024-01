Unanimidad en Osasuna: creen que hay falta contra Arnaiz en el gol y denuncian criterios diferentes

Osasuna siguió enfadado al término del partido de la Supercopa de España frente al Barcelona por la jugada que propició el 1-0 del Barça.

En el minuto 59', Arnaiz cae ante el marcaje de Christensen, y la siguiente jugada del equipo de Xavi Hernández termina con el gol de Lewandowski.

Audio





Mientras el Barcelona celebraba el tanto, los jugadores de Osasuna reclamaban visiblemente enfadados falta de Christensen sobre el delantero del equipo rojillo.

La jugada se revisó en el VAR pero los árbitros de la sala VOR no necesitaron muchas tomas para asegurar que no había falta o contacto suficiente como para que la jugada quedase anulada.

David García: "Lo habéis visto todos, ¿no?"

El jugador de Osasuna, David García, fue el primero en desahogarse en los micrófonos de Movistar contra el arbitraje de Muñiz Ruiz.

"Lo habéis visto todos, ¿no? La cantidad de faltas que han pitado en la primera parte a favor del Barça", denunció. Tiene claro que en la jugada del gol, "para mí es falta clara. A los tres minutos, misma jugada en campo contrario, se pita para el otro lado. Muy evidente para mí, pero casualmente o no, cuando se suceden estas faltas, siempre se le pitan al mismo. No quiero ser populista pero es evidente", insistió.

Pese al 2-0 con el que terminó el partido, David cree que Osasuna, "en el cómputo global, merecimos más pero no ha podido ser. Me jode por los 600 rojillos que están aquí, por los que lo han visto en casa y sobre todo por el equipo, porque somos una gran familia".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Jagoba Arrasate: "Nos sentimos perjudicados"

El entrenador de Osasuna, después, en la rueda de prensa post partido también denunció un criterio arbitral diferente para ellos con respecto al Barça: "nos sentimos perjudicados porque el criterio ha sido diferente durante todo el partido. Hemos visto una falta muy clara: José tiene el balón controlado y Christensen le hace falta. Esas faltas no tienen que ser revisables porque ahí el VAR no tiene que entrar a revisar, pero el hecho de que no sea revisable no quiere decir que no sea falta", explicó, tal como hizo antes en Movistar.

"Nos hemos sentido muy perjudicados", insistió, "porque esa acción ha sido determinante para el partido".