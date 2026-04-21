Senabre valora las palabras de Arbeloa en rueda de prensa a cerca del arbitraje de Champions: "Este discurso le exculpa a él de cualquier responsabilidad deportiva"

Dani Senabre, colaborador de 'El Partidazo de COPE', ha respondido con dureza a las quejas de Álvaro Arbeloa sobre los arbitrajes. El técnico del Real Madrid se mostró muy crítico en la rueda de prensa posterior a la eliminación de la Champions contra el Bayern de Múnich, pero Senabre considera que sus palabras esconden otro motivo.

EFE Momento de la segunda amarilla a Camavinga en el Bayern-Real Madrid

Un discurso para exculparse

Según el periodista, la estrategia del entrenador madridista es clara: "Yo creo que Arbeloa lo hace porque este discurso le exculpa a él de cualquier responsabilidad deportiva de lo que ha pasado en los últimos meses". De esta forma, si todo es culpa de una "fuerza superior que no le ha dejado acabar", su gestión no parece "tan mala".

Arbeloa lo hace porque este discurso le exculpa a él de cualquier responsabilidad deportiva" Dani Senabre

¿Y el 'caso Negreira'?

Senabre también ha puesto sobre la mesa el 'caso Negreira' para rebatir las constantes quejas arbitrales. El colaborador ha recordado que, aunque se concediera que el Barça "ha pagado a Negreira para tener resultados deportivos a favor", dichos pagos finalizaron en 2018.

"¿Sabéis cuándo dejó de pagarle a Negreira? En 2018. Estamos en 2026, entonces, las últimas 8 ligas, ¿qué pasa? ¿Dónde dónde está Negreira?", ha cuestionado irónicamente Senabre en los micrófonos de la COPE.

¿Dónde dónde está Negreira?" Dani Senabre

Finalmente, el periodista ha calificado de "adorable" que se ponga al Barça y al Madrid "al mismo nivel" en cuanto a las quejas. Considera que el club azulgrana "debería estar 10 años con un canal de televisión cada fin de semana diciendo que la liga está adulterada para estar a un 5% del nivel en el que está el Madrid".