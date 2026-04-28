Las peñas del Sevilla claman por la unión: "Hay que estar con el equipo desde que salga de la Ciudad Deportiva"

El Sevilla FC afronta un final de temporada dramático. En zona de descenso, concretamente en el puesto 18, y a un punto de la salvación con solo cinco jornadas por delante, la tensión es máxima. En este contexto, el presidente de la Federación de Peñas del Sevilla, Carlos Jiménez, ha hecho un llamamiento a la unidad en una entrevista en 'El Partidazo' de COPE con Juanma Castaño. Jiménez pide dejar a un lado las protestas y centrar todas las energías en apoyar al equipo.

Convertir la impotencia en rabia

Ante la crítica situación, Jiménez cree que no es momento para las quejas. "Pensamos que claramente hay que estar con el equipo desde incluso que sale desde la ciudad deportiva donde se concentran hacia el estadio y estar con él hasta el minuto 90", ha afirmado. El presidente de las peñas considera que la "tristeza y esa impotencia" generada por una gestión "que ha arrasado con todo lo que se había construido anteriormente" debe transformarse en un impulso para los jugadores.

Inigo Alzugaray/Cordon Press Pamplona, Spain. 26th Apr 2026. Sports. Football/Soccer.Football match of La Liga EA Sports between CA Osasuna and Sevilla FC played at El Sadar stadium in Pamplona (Spain) on April 26, 2026. Credit: Inigo Alzugaray/Cordon Press

Es el momento de convertirla en rabia" Carlos Jiménez

El objetivo es claro: "Es el momento de convertirla en rabia, de sacar de nuevo esa casta y de hacer del lunes por la noche un día grande en el Ramón Sánchez-Pizjuán, como en muchas ocasiones ha sido", ha sentenciado Jiménez, en referencia al crucial partido contra la Real Sociedad.

Confianza plena en la afición

Cuestionado por la posible reacción del estadio si el equipo rival se adelanta, Jiménez ha mostrado su total confianza en los seguidores sevillistas. "La afición del Sevilla es sabia y sabe perfectamente lo que tiene que hacer en todo momento", ha asegurado. Ha insistido en que "el partido dura 90 minutos y no hay que perder los nervios, esto es largo y vamos a estar con el equipo durante todo el tiempo".

EFE Los jugadores del Sevilla, cabizbajos tras la derrota contra Osasuna.

El presidente de las peñas tampoco cree que la solución pase por un cambio en el banquillo. Sobre una posible destitución del actual entrenador, Luis García, ha sido tajante: "Nosotros ahora mismo no tenemos que centrarnos en que echen a ningún entrenador. Todo lo que sea que se genere inestabilidad viene en contra de lo deportivo".

Todo lo que sea que se genere inestabilidad viene en contra de lo deportivo" Carlos Jiménez

La única prioridad, según Jiménez, es "apoyar a los jugadores para que saquen los 3 puntos el lunes contra la Real Sociedad". Ha calificado los encuentros restantes como "cinco batallas por delante" y ha recordado que "la única forma que hay de salir de esta es todos unidos y animar al máximo".

Sin contacto con la directiva

Finalmente, sobre su relación con la directiva del club, Carlos Jiménez ha confirmado que no tiene contacto directo con el presidente, Del Nido Carrasco. "Nosotros tenemos un interlocutor, sí, en caso de que lo haya, nosotros tenemos la relación entre instituciones, pero ahora mismo no", ha explicado, concluyendo que desde la Federación de Peñas se centran "en nuestras peñas y en la gestión con ellas".