El secreto que Juanma Castaño cuenta de 'Los Manolos' comparándolo con el VAR: "Desconectar"

Las publicaciones de los audios de las conversaciones entre el árbitro principal y la sala VAR al término de los partidos ha dado lugar a muchas críticas, ya que no ha terminado de disipar las dudas que de generan a lo largo del juego. Sin embargo, en El Partidazo de COPE también se ha debatido sobre las otras curiosidades que provocan estas situaciones y las comparan con el antiguo programa 'Los Manolos' de Cuatro.

Dos nuevos equipos en las semifinales

La Real Sociedad fue el primer equipo en hacerse un hueco en la penúltima ronda de la Copa del Rey tras vencer por la mínima al Celta de Vigo en Balaídos, con los tantos de Oyarzabal y el recién llegado Becker. Al conjunto vasco, se le ha unido el Mallorca y el Athletic Club de Bilbao el pasado miércoles. Estos tres equipos están a la espera de ver quién es el cuarto y último equipo en 'coger el tren' del torneo del K.O, entre el Atlético de Madrid y el Sevilla.

El Mallorca logró la brillante hazaña de pasar por encima de la revelación del año en el fútbol español, el Girona de Míchel (3-2), en un partido en el que llegaron a ponerse con tres tantos de ventaja sobre el equipo catalán. Los de Javier Aguirre se han metido en unas semifinales de la Copa del Rey 15 años después, algo que hace soñar a toda la afición balear.

Celebración de los jugadores del Athletic tras vencer al Barcelona.EFE





El considerado gran partido de la noche no defraudó a los aficionados al fútbol. Los 90 minutos no fueron suficientes para decidir al ganador de la eliminatoria, un partido muy parejo que llegó al final del tiempo reglamentario con un 2-2 en el marcador. En la prórroga, el conjunto de Ernesto Valverde dominó durante los 30 minutos extras, aunque Lamine Yamal, que hizo un gran partido, tuvo la más clara para los culés en un mano a mano con Aguirrezabala y la mandó fuera. Los hermanos Williams fueron los que decantaron la balanza a favor del equipo vasco y con sus dos goles le dieron el pase al Athletic.

Comparación del VAR con 'Los Manolos'

La publicación de los audios de las conversaciones del árbitro principal y la sala VAR una vez terminados los encuentros están generando más dudas de los que están resolviendo. El punto más alto al que se ha llegado con esto ha sido con lo sucedido en el partido entre el Real Madrid y el Almería en Santiago Bernabéu en la 21ª jornada de LaLiga. Los audios que publicó la Federación no terminaron de convencer a los aficionados y más tarde se filtraron otras conversaciones que generaron aún más revuelo.

Vedat Muriqi hablando con el árbitro Munuera Montero en el Mallorca - Girona.EFE





Este tema está muy a la orden del día; sin embargo, en El Partidazo de COPE se ha comentado un aspecto que seguramente los aficionados suelen pasar más desapercibidos. Esto hace referencia a que los árbitros están constantemente escuchando lo que le dicen los de la sala VAR, lo que dificulta más su labor. "Yo llevo fatal que me hablen durante el programa porque te vuelves 'tarumba'", comentó Paco González.

Juanma Castaño le respondió haciendo una comparación del antiguo programa de Cuatro 'Los Manolos'. "Hacíamos el programa con el pin abierto, eso significa que estás todo el rato escuchando lo que se dice en control. Por eso yo he aprendido a hablar cuando me están hablando y a no escuchar mientras me hablan porque hay veces que tienes que desconectar y tiene mérito", explicó el director del programa.

