Santi Cañizares habla del carácter 'alemán' de Ter Stegen y recuerda una mala experiencia en su carrera: "Imposible que fuera amigo mío"

¿Puede el carácter de un jugador influir en un conflicto tan complicado como el que está manteniendo André Ter Stegen con el Barcelona?

Lejos de existir un atisbo de solucionar una difícil situación para ambas partes, el club y el cancerbero alemán no ceden en cuanto a buscar alguna alternativa: Ter Stegen, que espera sabe cuánto tiempo le dan de baja de forma oficial, parece condenado a la suplencia con la llegada de Joan García. Entre tanto, el futbolista se agarra a un contrato en vigor que contiene una de las fichas más altas de la plantilla.

La situación de Ter Stegen todavía dará mucho que hablar

Como el Mundial 2026 sigue en el horizonte, este miércoles fue el seleccionador Naggelsman quien dejó claro que Ter Stegen tiene asegurado el puesto en la portería de Alemania... Siempre y cuando juegue.

Cañizares, y su reflexión sobre el carácter germano

Santi Cañizares fue quien aludió, en El Partidazo de COPE, al fuerte carácter de Ter Stegen, como si fuera algo intrínseco a su nacionalidad alemana: "Los porteros alemanes tienen un carácter muy fuerte, y si ya los futbolistas, en general, son egoístas...", reflexionó antes de compartir un par de anécdotas con porteros alemanes para ilustrar su explicación.

"Me acuerdo que una vez le pregunté a Illgner qué tal se llevaba en la selección con Oliver Kahn y con Andreas Köpke, y me dijo: "No, no me llevo, no hablamos nada", en alusión a que sabían que era competencia entre ellos en la selección alemana de mediados de los años 90.

Además, durante su etapa como portero del Valencia, Santi Cañizares coincidió con otro alemán, Timo Hildebrand, con quien no tenía precisamente una relación cordial: "Es que era imposible que fuera amigo mío, porque yo le hablaba y no me contestaba. Yo trataba de hablar con él cuando entrenábamos, le preguntaba '¿qué tal?' o '¿cómo estás?'. El primer día me dijo que bien, pero al tercer día ya no me contestaba, me hizo ver que pasaba de mí, algo así como que 'soy enemigo tuyo porque voy a estar en la portería, así es que no pienso hablar contigo'".

CORDONPRESS Timo Hildebrand, durante su etapa como portero del Stuttgart

Como apuntó Juan Gato, es posible que la relación entre los porteros de un mismo equipo puede ser de las más difíciles dentro de un vesutario, pero Cañizares recordó, por ejemplo, cómo con Bodo Illgner no tuvo problema alguno en el Real Madrid, entre otras cosas, por la actitud del entonces técnico, Fabio Capello: "Con Illgner me llevaba bien pero porque porque Capello lo fichó y jugaba él, y punto. Yo asumía que no podía jugar porque Capello había dicho que no tenía estatura para hacerlo, que básicamente no valía para el fútbol".

Por otra parte, y en relación a que hoy en día "hay menos carácter en el fútbol" que en la época en la que Cañizares jugaba, mantiene la dificultad que tiene mantener buena relación con un compañero alemán: "En concreto con los alemanes, es muy difícil la convivencia. Ahora a lo mejor en estos tiempos habrá cambiado, pero en la selección alemana siempre han saltado chispas".

La consecuencia del fuerte cáracter de ter stegen

Todo eso, aplicado al caso de Ter Stegen, Cañizares cree que "ya en el banquillo hacía mucha presión, y creo que ha molestado a todo el mundo, el primero al entrenador".

Cordon Press Ter Stegen / Flick

Flick "lo que quiere es que, si algo ha creado en el Barça, es que esto sea un equipo en el que todos corren y todos trabajan, y todos sean más o menos iguales. Y donde nadie se manifiesta por encima de nadie. Entonces, yo creo que esa actitud no le gustó y ahí empezó todo".

La consecuencia, según el comentarista de El Partidazo de COPE es que "el Barça ha medido mal la situación que sea en donde el protagonismo tenga que ver con que alguien haga el gol de la victoria pero que en definitiva todos sean más o menos iguales, todos corren, todos trabajan, nadie se manifiesta por encima de nadie, y entonces yo creo que esa actitud no le gustó ya, y bueno, pues yo creo que ahí empieza un poco todo, ¿no? Y yo creo que el Barça ha medido mal la situación. Cuando un jugador sale de lesión, tiene un salario alto y no tiene 25 años, es difícil que alguien se lo pague, ¿no?" La conclusión: "Ahora el Barça, pues se lo va a tener que comer".