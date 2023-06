Rubiales, en El Partidazo de COPE: "No quiero dejar que ganen los que quieren que me vaya cubierto de basura"

Hablamos en El Partidazo de COPE con el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, el día en que han asaltado la casa de su madre en Motril, Granada. Este hecho se produce poco después de que se dictara una sentencia contra su tío Juan por las acusaciones a Rubiales.





El presidente nos confirmó que su madre está bien tras el susto en su casa: "Mi madre está bien, es una mujer fuerte. Siento una gran impotencia porque estoy en Holanda y me gustaría abrazarla; no estar con ella me ha dolido mucho. Ha sido un año difícil para mi, he sufrido difamaciones, siempre he actuado bien con el dinero de la RFEF, no he aceptado nada que no sea mío.... pero lo de hoy, sin querer relacionarlo, me ha dolido muchísimo".





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Aunque no quiso relacionar este robo con los problemas que tienes con las informaciones que han salido sobre supuestas irregularidades en la Federación, Rubiales no llegó a descartar que todo esté unido: "No sé si han entrado a robar o a destrozar la casa porque han roto techos y paredes; la Policía verá si pueden coger a estos salvajes. Los que me han difamado saben que es mentira todo pero entrar en casa de mi madre, jubilada de 72 años... no sé en qué cabeza cabe y no quiero relacionarlo. Lo he pasado muy mal porque te genera mucha impotencia. Vamos a seguir ganando en la justicia. Le quiero dar las gracias a todo Motril porque está súper protegida, todo el mundo la ha arropado. Es raro que entren en un barrio humilde, pero ella está bien. Es la mujer más importante de mi vida y es muy duro. No quiero dejar que ganen los que quieren que me vaya cubierto de basura. Me iré limpio y cuando el fútbol español lo decida".

Confianza en Luis de la Fuente

Juanma Castaño también le preguntó al presidente de la RFEF por la victoria de España ante Italia en las semifinales de la Liga de las Naciones gracias a un gol de Joselu en el minuto 88. Sobre los rumores que hablan de la poca confianza que hay en el seleccionador Luis Rubiales, Rubiales dejó muy claro que es todo mentira: "Tengo la experiencia suficiente para saber que cada uno hace sus cábalas. Dentro, estamos muy bien, confiamos mucho en Luis, le conocemos desde hace muchos años. Si alguien quiere poner dudas, es libre de hacerlo. Dije que era falso, que estamos con él a muerte pero hay gente que le gusta hablar de donde no hay y tenemos que asumirlo, no hay que darle más importancia. Estamos para dar las herramientas, hemos hecho un esfuerzo impoertante pero nos falta a ver si somos capaces de ganar este título porque sería muy importante".