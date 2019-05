Roures, en El Partidazo de COPE: "No ficharía a Griezmann por una cuestión de actitud y respeto"

La Real Federación Española de Fútbol saca a concurso el proveedor tecnológico del VAR y no quiere que sea MEDIAPRO. Jaume Roures, socio fundador de MEDIAPRO, contestó al presidente de la RFEF, Luis Rubiales, en El Partidazo de COPE.



"No para de decir tonterías. Le quieren dar el VAR a una compañía castigada por sobornos en Estados Unidos. Los criterios que nos quieren aplicar son inventos, están hechos para echarnos sin aplicar las mismas normas. En la guerra entre Rubiales y Tebas, Rubiales se ha fijado con nosotros para meter lío. Somos el mejor socio, pero un mal enemigo. Para hacer esto hay que tener razón, pero Rubiales ha metido la pata y no vamos a estar quietos".



Roures no quiere a Griezmann en el Barcelona "después del espectáculo del año pasado". "No lo ficharía por una cuestión de respeto y actitud".