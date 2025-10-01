Roberto Morales cree que Xabi Alonso admite su error al poner a este jugador en Champions: "Aquí hay un debate"

En la victoria del Real Madrid en Kazajistán contra el Kairat Almaty, hay dos grandes protagonistas. El primero es Kylian Mbappé. El jugador francés ha marcado un ‘hat-trick’ y está en el mejor momento de su carrera desde su llegada el equipo de la capital.

De hecho, ‘El Gallo’ aseguró después de el partido que este triunfo no sirve para dejar en el olvido lo ocurrido en el derbi que se jugó el pasado sábado en el Metropolitano, donde el Real Madrid vivió la primera derrota de la temporada.

Cordon Press Los jugadores del Real Madrid

Además, estacó la "buena aportación" y la "conexión" que está desarrollando con Arda Güler. "Un joven con mucha calidad y talento", y bromeó con uno de los pases de gol que le dio Thibaut Courtois con un balón en largo desde su área. "No sé si lo ha hecho a propósito pero ha sido un pase enorme y ha hecho el 80 por ciento del gol. Yo el 20".

el gran partido de güler

El otro jugador destacado es Arda Gúler, autor de una asistencia y que también está en un momento dulce. Ahora mismo, el Real Madrid necesita al turco para poder encontrar mejor su juego.

Tanto es así que Xabi Alonso, tras el partido contra el equipo kazajo, alabó la labor del Güler y su conexión con Kylian Mbappé porque "es algo pensado para poder explotar sus cualidades". "Le estamos poniendo más entre líneas, un poco a la espalda y que podamos conectar bien con él y luego tiene facilidad para dar ese último pase. Hoy ha girado de una manera espectacular, los giros y el desequilibrio que ha tenido...", reconoció.

Alamy Stock Photo Arda Guler, centrocampista ofensivo del Real Madrid

la opinión de roberto morales

Durante El Partidazo de COPE, Roberto Morales comparó a Güler con "el Laudrup del pasado, el Guti, el futbolista que ve el pase, el espacio que el resto no ve. Se asocia muy bien con Mbappé porque Mbappe es incansable a la hora de lanzar desmarques y de buscar la espalda de los centrales. Tiene esa facilidad de pase. Es el único futbolista con esa imaginación”.

"Es una sociedad perfecta para el equipo y es una forma de que Xabi Alonso haya admitido el error. Si había un partido para que Bellingham cogiese el ritmo era hoy y no el Metropolitano; y hoy Bellingham ha sido suplente", continuó diciendo.

Además, finalizó afirmando que "es una forma de Xabi Alonso de exponer públicamente. El otro día me equivoqué y aquí hay un debate. Aquí hay un debate porque hay uno en el centro del campo que sobra. Tchouaméni es fijo, Güler se ha ganado ser fijo y sobra o Fede de Valverde, que vamos a ver en qué demarcación lo pone, o sobra Bellingham".

canales de WhatsApp

