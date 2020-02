Roberto Martínez, en El Partidazo de COPE: "No decido si Hazard se va a operar o no"

El seleccionador belga, Roberto Martínez, ha repasado en El Partidazo de COPE la actualidad del fútbol español. Martínez, espectador el pasado miércoles del encuentro de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Manchester City, ha reconocido que en la jugada del empate del conjunto inglés "el contacto con Sergio Ramos no es suficiente para ver falta".



El técnico español ve la eliminatoria abierta por "el valor añadido de los goles fuera de casa". "Si miramos lo del año pasado con el Ajax te permite unas eliminatorias muy abiertas".



