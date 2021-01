Ricardo Ramilo responde a Xavi Blanco en El Partidazo: "No necesito niñera, necesito un copiloto profesional"

El Dakar ha llegado a su fin y ha dejado una de las historias más increíbles que recordamos. La de dos españoles que han decidido romper su relación profesional en medio del desierto. Xavi Blanco, copiloto de RicardoRamilo, le ha acusado de abandonarle en el kilómetro 170 de la 11ª etapa del Dakar y así lo contó este jueves en El Partidazo de COPE. El copiloto se bajó del coche y el piloto decidió dejarle abandonado.

Xavier Blanco, en @partidazocope: "Me bajo y me dice 'ahí te quedas' y se va, yo no soy una niñera"



Ricardo Ramilo discutió con su copiloto Xavi Blanco y le abandonó en el km 170 de la undécima etapa del Dakarhttps://t.co/EMrMyicY2D — Tiempo de Juego (@tjcope) January 15, 2021

Unas acusaciones que ha querido desmentir Ricardo Ramilo. "Me entristece escuchar las barbaridades que dice, es un maestro en contar cosas sensacionalistas”, ha asegurado. “No me hace falta ninguna niñera”, ha añadido.

Ricardo Ramilo ha querido defenderse de las indicaciones de su copiloto y ha afirmado que puede demostrar que miente. “Nadie se ha molestado en comprobar mis movimientos del coche, la organización puede ver mis datos y comprobar quién dice la verdad”, ha explicado. "Xavi me decía que levantase el pie, pero yo le decía 'Si quieres levanto el pie y vamos de paseo'... Yo no quiero quedar el último", se ha defendido.

“No me gusta ‘darle zapatilla’, me encanta”

“Es su versión, yo sé que me bajo para tomar aire por la tensión dentro del coche y me dice ‘ahí te quedas’ y se va. Es una explanada inmensa, no sé de dónde saca los árboles, es como el Quijote ve Molinos”, explicó.