Xavier Blanco, en El Partidazo de COPE: “Me bajo y me dice ‘ahí te quedas’ y se va, yo no soy una niñera”

Ricardo Ramilo discutió con su copiloto Xavi Blanco y le abandonó en el km 170 de la undécima etapa del Dakar 2021. Xavi cuenta en El Partidazo de COPE su versión de lo que ha pasado con su ya ex compañero y cómo era su relación.

“Es su versión, yo sé que me bajo para tomar aire por la tensión dentro del coche y me dice ‘ahí te quedas’ y se va. Es una explanada inmensa, no sé de dónde saca los árboles, es como el Quijote ve Molinos”, explicó.

Continuó con sus primeros días juntos. “Él me decía que controlaba cuando iba rápido. Le digo ‘piensa que el Dakar no es fácil, esto no es un rally, aquí no puede ir a lo loco’. En ningún momento entró en razón. Era muy cambiante, un día estaba de coña y al otro día todo el mundo se había puesto en contra suya. No sé si habéis visto algún vídeo de Instagram suyo”, indicó.

“Nada más emepzar reventó una rueda y nos quedaba más de 400 kilómetros. Cuando yo bajaba a cambiar la rueda el grababa y decía ‘ahí tengo a Xavi cambiando la rueda’. El primer día dimos varias vueltas de campana. Llevábamos los ceniceros llenos y decidió vaciarlos”, añadió.

“Yo no soy una niñera”

Quiso dejar claro que los copilotos no son los sirvientes de los pilotos. “Los copilotos somos personas y el trato debe ser bueno. Cuando no es bueno hay mucha dificultad. Los copilotos no somos niñeras ni criados. A mí me contratan para hacer mi trabajo y no le hago más cosas”, destacó.

“Él sin mí no puede salir. Cuando yo llegó me llamó el director de carrera y dos comisarios para explicarle que ha pasado. Y a él también le han llamado”, continuó.

Por último, explicó cómo son ahora las rutas del Dakar. “Hasta hoy los equipos tenían muy bien acostumbrados a los que llevamos el mapa, les daban el recorrido de la carrera. Ahora te lo dan 15 minutos antes. Todos nos perdemos, pero no es mejor el que no se pierde nunca sino el que menos tarda en encontrarse”, finalizó.