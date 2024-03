La reflexión de Manolo Lama por la jugada en la que Vinicius pudo ser expulsado: "Un jaleo"

El Real Madrid empató en el partido de vuelta contra el Leipzig (1-1), pero pasó por la mínima a los cuartos de final de la Champions gracias a su victoria en Alemania en el encuentro de ida. Vinicius fue decisivo con su tanto en el minuto 65 a pase de Bellingham. Sin embargo, el brasileño también protagonizó una polémica jugada con un empujón a la altura del cuello al defensa Orban.

Pase con sufrimiento

El Real Madrid tuvo que dar gracias al buen resultado sacado en Alemania en el encuentro de ida de los octavos. Un partido de vuelta sin brillantez sobre el césped y en el que le costó acumular ocasiones de peligro sobre la portería de Gulacsi. Un decisivo y solitario tanto de Vinicius le dio el pase a los merengues tras una gran jugada colectiva y el pase de gol de Bellingham.

Celebración del gol de Vinicius.EFE





El Leipzig fue con todo contra los de Ancelotti. Orban, que estuvo involucrado en el polémico empujón de Vinicius, fue el que hizo el tanto de la igualada en el Santiago Bernabéu. Los alemanes siguieron apretando y tuvieron ocasiones hasta el final del partido. Dani Olmo sorprendió a Lunin con un disparo que acabó golpenado en el larguero en el tiempo de añadido.

Descontento de Ancelotti

No fue el mejor partido del Real Madrid en la temporada, en un escenario que era importante para los blancos, a pesar del pase a los cuartos de final de la Champions.Ancelotti se mostró descontento con el encuentro de sus jugadores al término de los 90 minutos. "Un partido malo, jugado con poca intensidad, con preocupación. El rival tiene calidad, ha jugado sin nada que perder y nosotros con el freno desde el principio. Hemos sufrido pero lo importante era llegar a cuartos y ahí estamos.Tenemos que ser un poco autocríticos, pero no demasiado", afirmó de forma tajante el técnico italiano.

Ancelotti en la celebración de la victoria.EFE





El cuadro merengue salió con ciertas variaciones en el once, con respecto al habitual, aunque no terminó de funcionar. "No lo he entendido yo tampoco (a lo que quería jugar su equipo), quería meter medios de energía pra presionar y cortar las contras. Ha sido un partido flojo, con un bloque bajo, no hemos presionado arriba", añadió Ancelotti en la entrevista post partido en Movistar.

Polémico empujón de Vinicius

Vinicius estuvo en las dos caras de la moneda en el partido contra el Leipzig en el Santiago Bernabéu. Por un lado, su actuación fue vital para el empate con su gol, que acabaría significando el pase de ronda a los cuartos de final de la Champions. Sin embargo, también protagonizó la jugada más polémica del choque, con el empujón a la altura del cuello al defensa del conjunto alemán, Orban. El colegiado principal de la contienda Davide Massa le mostró la cartulina amarilla por la acción del brasileño que daría mucho de lo que hablar durante y después del partido.

La tarjeta amarilla a Vinicius por su empujón a Orban.CORDON PRESS





Manolo Lama comentó con Juanma Castaño la acción del delantero en El Partidazo de COPE. "Al árbitro lo único que se le puede achacar es la no expulsión de Vinicius, aunque para mí no lo es", aseguró el narrador de Tiempo de Juego en el programa. A lo que los contertulios respondieron que para ellos tampoco merecía la tarjeta roja esa acción de Vinicius. Sin embargo, Manolo Lama apuntó que a pesar de no parecerle suficiente para ese castigo, el brasileño "se metió en un jaleo que no tiene por qué meterse".

