Ancelotti: "Tenemos que ser un poco autocríticos, pero no demasiado"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, habló en Movistar del empate ante el Leipzig en el Santiago Bernabéu (1-1) que supuso la clasificación de los blancos para los cuartos de final de la Champions League. El técnico italiano reconoció el mal partido de su equipo: "Un partido malo, jugado cno poca intensidad, con preocupación. El rival tiene calidad, ha jugado sin nada que perder y nosotros con el freno desde el principio. Hemos sufrido pero lo importante era llegar a cuartos y ahí estamos.Tenemos que ser un poco autocríticos, pero no demasiado".

Posteriormente, en rueda de prensa decía más o menos lo mismo sobre el mal partido: "Estoy feliz, hemos llegado a cuartos. Estamos mejor que nunuca, cno siete puntos de ventaja en Liga y en cuartos. Lo hubiéramos firmado si nos los dicen a principio. Hay que mejorar y ser críticos. No hemos sido capaces de manejar la pequeña ventaja, con poca intensidad. Puedo haberme equivocado en la alineación, no hemos metido energía".

Sobre a qué quería que jugara el Real Madrid, el italiano reconoció que no lo sabe ni él: "No lo he entendido yo tampoco, quería meter medios de energía pra presionar y cortar las contras. Ha sido un partido flojo, con un bloque bajo, no hemos presionado arriba".

Ancelotti habló de sus cambios en la alineación: "Cuando la crítica es merecida, la tienes que aceptar. Los pitos son merecidos y nos han despertado para la segunda parte".