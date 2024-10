Boicot del Real Madrid a la Gala del Balón de Oro: Decisión extradeportiva dirigida desde la UEFA

Noticia bomba en la Gala del Balón de Oro. Todo hacía indicar que lo iba a ganar el brasileño del Real Madrid, Vinicius Jr, sin embargo, durante las últimas horas se ha producido un vuelco, y ahora todo hace indicar que el vencedor será el centrocampista español del Manchester City, Rodrigo Hernández.

DECEPCIÓN PARA VINICIUS

Vinicius se había visto con el Balón de Oro debajo del brazo, e incluso tenía programado un acto con su marca de ropa para celebrarlo, como ha informado nuestra compañera Arancha Rodríguez, sin embargo, a lo largo de las últimas horas, desde su entorno le empezaron a transmitir la información de que no iba a ser galardonado, provocando así una gran desilusión en el jugador.

EFE MADRID, 26/10/2024.- El delantero del Real Madrid Vinicius Jr. durante el partido de la jornada 11 de LaLiga EA Sports entre el Real Madrid y el FC Barcelona, este sábado en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. EFE/ Juanjo Martín

VOTACIÓN

100 periodistas, de los países que ocupan las 100 primeras posiciones del ranking FIFA, son los encargados de realizar las votaciones - Alfredo Relaño en España -.

Cada periodista vota a 10 jugadores y al que más le da son 15 puntos y a partir de ahí comienza a descender a un estilo semejante a las votaciones en el Festival de Eurovisión. Esta es una nueva votación, novedosa y por tanto al que le votes como primero tiene más valor que antes.

MALESTAR EN EL REAL MADRID

En el Real Madrid no están en contra de que Rodri gane el Balón de Oro, pero lo que no entienden son los criterios para dárselo porque tiene los mismos méritos que podrían aplicar a Carvajal, y además el lateral levantó la 15ª Champions esta pasada temporada.

El Real Madrid tenía previsto salir a partir de las 14:00h con una delegación formada por el presidente Florentino Pérez, junto a Vinicius, a Carlo Ancelotti - favorito para ser nombrado mejor entrenador - José Ángel Sánchez y Emilio Butragueño, sin embargo, después de conocerse de que Vini no iba a ganar el Balón de Oro, deciden no viajar a París.

Por su parte, Carvajal está herido, no por qué pensaba que iba a ganar, porque él pensaba que iba a ganar Vinicius, pero al ser Rodri el que lo vaya a ganar, le ha herido más.

¿quién decide no viajar?

El primero en decidir no viajar es Vinicius al saber que no iba a ser el galardonado, y pronto encuentra el respaldo y respeto de sus compañeros, de Ancelotti y del club, y ahí entonces deciden no viajar.

Desde el club blanco entienden esto como una falta de respeto y que además no es la primera vez. Por ejemplo, el año pasado el City fue nombrado como mejor club y por ello entienden esto como una decisión extradeportiva dirigida desde la UEFA

DEPORTES COPE

Rubén Martín estuvo este lunes en Deportes COPE y criticó la imagen del Real Madrid en este asunto, a pesar de que para él Vini era el favorito, porque "tiene que demostrar que sabe ganar y sabe perder. Cristiano hacia lo mismo y estaba mal. No ir a París es no saber perder."