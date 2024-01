La reacción de Antonio Lobato al confirmarse que Madrid acogerá un Gran Premio: "Una bandera"

La Fórmula 1 tuvo un protagonismo especial en El Partidazo de COPE de este martes, 24 de enero, en el que se confirmó que Madrid acogerá, a partir de 2026, una de las pruebas del Mundial de Fórmula 1, en un circuito que estará localizado en las inmediaciones de IFEMA y de la Ciudad Real Madrid, en Valdebebas.

Por ello, antes de charlar del asunto con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Juanma Castaño contó con la opinión de uno de los especistas de este país, comentarista habitual de El Partidazo de COPE. Antonio Lobato, que recordó las buenas sensaciones que le despertaba cada vez que acudía al Circuito de Montmeló para disfrutar del Gran Premio de España.

"Cuando iba al circuito de Barcelona al Gran Premio de España, para mí era una locura porque me sentía como estar en casa", apuntaba un Lobato muy ilusionado con la idea, ya hecha realidad, de que Madrid acoja una prueba de F1 43 años después de que lo hiciera por última vez en el circuito del Jarama.

Díaz Ayuso, en El Partidazo de COPE

La presidenta de la Comunidad de Madrid fue la voz cantante del evento en el que Madrid presentó al mundo por la mañana su nuevo Gran Premio. Por la noche, en El Partidazo de COPE, Isabel Díaz Ayuso aseguró que al menos se lleva trabajando en el proyecto "más o menos dos años".





También afirmó que, en la financión del evento, "no hemos puesto dinero público. Es la iniciativa privada la que va a poner el dinero y va a arriesgar, y nosotros lo vamos a organizar y no compromete nada". Después, preguntado por Carlos Miquel por si IFEMA ha sido quien ha puesto el dinero hasta el momento, respondió que "son detalles que no puedo comentar, ya los dará la organización".

Por otra parte, reconoció que a Madrid no le importa que Barcelona siguiera en la F1: "No depende de mí porque, para mí, Cataluña es España. Si se puede, me alegraría mucho".

Sobre el peso que la prueba que se celebrará en Madrid pueda tener dentro del calendario mundial, habló por la mañana con mucha ambición en el acto de presentación el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida que fue claro al manifestar su deseo de "aspirar a albergar no un Gran Premio de Fórmula Uno, sino a albergar el mejor Gran Premio de todos".

Lobato y su ilusión por Madrid

Sobre ese ambicioso Gran Premio, hay detalles que aún no se conocen. Por ejemplo, no se sabe aún si la prueba será diurna o noctura. Pero sí estaba claro que la intención de la capital madrileña era contar con un circuito urbano, algo que no le seduce especialmente a Lobato: "No soy muy fan de los circuitos urbanos pero acepto que es la moda y es lo que pide la F1 y parte de los espectadores".

"Soy más partidario de los circuitos más clásicos pero no enturbia el 'alegrón' de esta noticia", puntualizó.

Lobato, nacido en Asturias, mostró su orgullo de ser madrileño de adopción: "Te sientes madrileño pese a haber nacido en Asturias. Madrid es una ciudad acogedora, y que en poco más de dos años se haga una carrera de Formula 1, que es lo que te lleva ocupando la vida en los últimos 20 años, y podamos ver cosas que nos apasionan en las calles de la ciudad en la que vivo...", decía con una ilusión desbordante.

Además, cree que los efectos positivos de la noticia van más allá del 'gran circo' de la F1: "Va a ser muy bueno para el deporte español. Volvemos a poner una bandera y vamos a ser el centro de atención de mucha gente".